Tuyển Phục vụ Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Phục vụ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà hàng Yakimono Linh Đàm, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ quản lý nhà hàng duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe
Hỗ trợ quản lý nhà hàng điều hành, phối hợp nhân sự đảm bảo sự vận hành hoàn hảo trong nhà hàng
Sắp xếp, thực hiện các hoạt động marketing, sự kiện quảng bá hoặc chương trình khuyến mại...
Hỗ trợ Tuyển chọn, đào tạo, phát triển và khuyến khích nhân viên
Kiểm soát mức độ tồn kho và các order hàng của các bộ phận trong nhà hàng
Giải quyết các các thắc mắc, phàn nàn của khách hàng
Báo cáo cuối ca, tuần, tháng theo quy định.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ Độ tuổi từ 20–26 tuổi
Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương tại các nhà hàng hệ thống chuỗi
Tác phong/Ngoại hình: Nhanh nhẹn, phù hợp với môi trường dịch vụ
Khả năng tin học thành thạo
Nắm được các chỉ số cơ bản về doanh thu, chi phí COL, COS,... của nhà hàng
Tính cách: Trung thực, quyết đoán, nhiệt tình, hết lòng vì khách hàng, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 8-10 triệu/tháng + thưởng
Thưởng tháng 13, tháng 14++ và được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi và đóng BHYT và BHXH theo luật lao động
Hưởng các chiết khấu tại tất cả các nhà hàng thuộc chuỗi nhà hàng SVN
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên để lên các cấp bậc cao hơn
Thời gian làm việc: Luân phiên 4 ca gãy và 2 ca thẳng (8 tiếng) trong tuần. Nghỉ 1 ngày/tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa G5 - Five Star Garden, Số 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

