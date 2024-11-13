Tuyển Phục vụ Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà hàng Yakimono Linh Đàm, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ quản lý nhà hàng duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe

Hỗ trợ quản lý nhà hàng điều hành, phối hợp nhân sự đảm bảo sự vận hành hoàn hảo trong nhà hàng

Sắp xếp, thực hiện các hoạt động marketing, sự kiện quảng bá hoặc chương trình khuyến mại...

Hỗ trợ Tuyển chọn, đào tạo, phát triển và khuyến khích nhân viên

Kiểm soát mức độ tồn kho và các order hàng của các bộ phận trong nhà hàng

Giải quyết các các thắc mắc, phàn nàn của khách hàng

Báo cáo cuối ca, tuần, tháng theo quy định.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ Độ tuổi từ 20–26 tuổi

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương tại các nhà hàng hệ thống chuỗi

Tác phong/Ngoại hình: Nhanh nhẹn, phù hợp với môi trường dịch vụ

Khả năng tin học thành thạo

Nắm được các chỉ số cơ bản về doanh thu, chi phí COL, COS,... của nhà hàng

Tính cách: Trung thực, quyết đoán, nhiệt tình, hết lòng vì khách hàng, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 8-10 triệu/tháng + thưởng

Thưởng tháng 13, tháng 14++ và được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi và đóng BHYT và BHXH theo luật lao động

Hưởng các chiết khấu tại tất cả các nhà hàng thuộc chuỗi nhà hàng SVN

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên để lên các cấp bậc cao hơn

Thời gian làm việc: Luân phiên 4 ca gãy và 2 ca thẳng (8 tiếng) trong tuần. Nghỉ 1 ngày/tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN

