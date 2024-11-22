Tuyển Phục vụ Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Phục vụ

Phục vụ khách hàng ăn uống tại Canteen.

Nhận oder đồ ăn từ các Khoa/Phòng.

Giao đồ ăn uống cho bệnh nhân nội trú.

Hỗ trợ pha chế.

Vệ sinh, kiểm tra, chuẩn bị công cụ dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công việc

Yêu Cầu Công Việc

Chăm chỉ, nhiệt tình

Có tinh thần trách nhiệm

Tinh thần hợp tác tốt

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì

Có lộ trình thăng tiến trong công việc

Tham gia bảo hiểm theo quy định

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn, quà sinh nhật

Tham quan du lịch hàng năm, tham gia tổng chức công đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển

