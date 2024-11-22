Tuyển Phục vụ Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc
Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
Phục vụ khách hàng ăn uống tại Canteen.
Nhận oder đồ ăn từ các Khoa/Phòng.
Giao đồ ăn uống cho bệnh nhân nội trú.
Hỗ trợ pha chế.
Vệ sinh, kiểm tra, chuẩn bị công cụ dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công việc
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, nhiệt tình
Có tinh thần trách nhiệm
Tinh thần hợp tác tốt
Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì
Có lộ trình thăng tiến trong công việc
Tham gia bảo hiểm theo quy định
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn, quà sinh nhật
Tham quan du lịch hàng năm, tham gia tổng chức công đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
