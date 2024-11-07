Tuyển Phục vụ Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 Tây Hồ, Quảng An, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện các công việc đầu ca:

Thay đồng phục, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân

Thực hiện lau chùi các dụng cụ ăn uống: chén, đĩa, thìa, ly ...

Thực hiện gấp khăn, giấy ăn

Thực hiện quy trình phục vụ khách:

Trình menu để thực khách chọn món ăn, thức uống

Ghi nhận thông tin oder từ khách

Sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu chính đáng của thực khách và nhiệt tình giải đáp các thắc mắc

Tiễn khách ra về, chào tạm biệt khách - thu dọn bàn ăn, setup bàn mới chuẩn bị phục vụ khách tiếp theo

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp khá

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm phục vụ tại các khách sạn, nhà hàng.

Nghiêm túc, cầu thị

Ngoại hình ưa nhìn

Độ tuổi 18 -35. Tốt nghiệp từ Trung cấp

Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ tết, lương tháng 13

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau thời gian thử việc

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Cung cấp 1 bữa ăn trong ca làm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn BRG

