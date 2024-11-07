Tuyển Phục vụ Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Tập đoàn BRG
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 33 Tây Hồ, Quảng An, Hà Nội, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thực hiện các công việc đầu ca:
Thay đồng phục, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân
Thực hiện lau chùi các dụng cụ ăn uống: chén, đĩa, thìa, ly ...
Thực hiện gấp khăn, giấy ăn
Thực hiện quy trình phục vụ khách:
Trình menu để thực khách chọn món ăn, thức uống
Ghi nhận thông tin oder từ khách
Sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu chính đáng của thực khách và nhiệt tình giải đáp các thắc mắc
Tiễn khách ra về, chào tạm biệt khách - thu dọn bàn ăn, setup bàn mới chuẩn bị phục vụ khách tiếp theo
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh giao tiếp khá
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm phục vụ tại các khách sạn, nhà hàng.
Nghiêm túc, cầu thị
Ngoại hình ưa nhìn
Độ tuổi 18 -35. Tốt nghiệp từ Trung cấp
Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ tết, lương tháng 13
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau thời gian thử việc
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Cung cấp 1 bữa ăn trong ca làm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn BRG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
