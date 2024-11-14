Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Metropolis 29 Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Nhận order từ khách hàng

Kiểm tra đồ trước khi đem ra phục vụ khách

Dọn dẹp bàn và thay đồ mới cho khách

Trả lời những giải đáp và thắc mắc của khách hàng

Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ khu vực Nhà hàng

Bảo quản các dụng cụ làm việc

Làm tốt các công việc khác do cấp trên giao

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Nam/Nữ, từ 18 đến 25 tuổi

Có thể làm việc độc lập hoặc nhóm.

Năng động, nhiệt huyết với công việc

Chăm chỉ, chịu khó, thật thà

Ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 25.000VNĐ - 30.000VNĐ/giờ (tùy năng lực)

Phụ cấp gửi xe

Được đào tạo hướng dẫn bài bản

Được xác nhận thực tập (nếu là sinh viên học đúng ngành nghề liên quan đến nhà hàng/khách sạn/ẩm thực)

Ngày Tết x lương

Được đánh giá tăng lương định kỳ 3 - 6 - 12 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.