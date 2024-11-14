Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Metropolis 29 Liễu Giai, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Nhận order từ khách hàng
Kiểm tra đồ trước khi đem ra phục vụ khách
Dọn dẹp bàn và thay đồ mới cho khách
Trả lời những giải đáp và thắc mắc của khách hàng
Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ khu vực Nhà hàng
Bảo quản các dụng cụ làm việc
Làm tốt các công việc khác do cấp trên giao
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Nam/Nữ, từ 18 đến 25 tuổi
Có thể làm việc độc lập hoặc nhóm.
Năng động, nhiệt huyết với công việc
Chăm chỉ, chịu khó, thật thà
Ngoại hình ưa nhìn
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 25.000VNĐ - 30.000VNĐ/giờ (tùy năng lực)
Phụ cấp gửi xe
Được đào tạo hướng dẫn bài bản
Được xác nhận thực tập (nếu là sinh viên học đúng ngành nghề liên quan đến nhà hàng/khách sạn/ẩm thực)
Ngày Tết x lương
Được đánh giá tăng lương định kỳ 3 - 6 - 12 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
