Tuyển Phục vụ Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 0 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc
Mức lương
Từ 0 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Sky Central, 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Từ 0 Triệu
Chào đón khách và đưa menu cho khách.
Tư vấn, tiếp nhận order đồ uống, thức ăn từ khách hàng và đưa order tới bộ phận pha chế, chế biến.
Phục vụ món ăn, đồ uống lên bàn cho khách khi được chuẩn bị xong.
Nhận thanh toán của khách đúng với số tiền ghi trên hóa đơn.
Dọn dẹp khu vực bàn ghế ăn uống sạch sẽ, thoáng mát.
Phục vụ khách trong suốt bữa ăn, hỗ trợ khi khách cần.
Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý và Ban giám đốc.
Với Mức Lương Từ 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ độ tuổi 18 – 25. Tốt nghiệp từ trung cấp
Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
Có thái độ phục vụ tốt đối với khách hàng.
Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, hoạt bát.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm phục vụ.
Tại Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 23.000 đồng/giờ.
X3 lương, thưởng vào ngày nghỉ lễ, Tết.
Nhận ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của quán.
Thưởng đánh giá theo năng lực.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Tham gia team building hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
