Tuyển Phục vụ Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 0 Triệu

Tuyển Phục vụ Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 0 Triệu

Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc

Phục vụ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc

Mức lương
Từ 0 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Sky Central, 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Từ 0 Triệu

Chào đón khách và đưa menu cho khách.
Tư vấn, tiếp nhận order đồ uống, thức ăn từ khách hàng và đưa order tới bộ phận pha chế, chế biến.
Phục vụ món ăn, đồ uống lên bàn cho khách khi được chuẩn bị xong.
Nhận thanh toán của khách đúng với số tiền ghi trên hóa đơn.
Dọn dẹp khu vực bàn ghế ăn uống sạch sẽ, thoáng mát.
Phục vụ khách trong suốt bữa ăn, hỗ trợ khi khách cần.
Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý và Ban giám đốc.

Với Mức Lương Từ 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ độ tuổi 18 – 25. Tốt nghiệp từ trung cấp
Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
Có thái độ phục vụ tốt đối với khách hàng.
Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, hoạt bát.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm phục vụ.

Tại Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 23.000 đồng/giờ.
X3 lương, thưởng vào ngày nghỉ lễ, Tết.
Nhận ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của quán.
Thưởng đánh giá theo năng lực.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Tham gia team building hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc

Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, tầng 2, tầng 3 Tòa A chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-phuc-vu-thu-nhap-tren-00-trieu-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job248655
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Tuyển Phục vụ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm RT Holdings
Tuyển Phục vụ RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
RT Holdings
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 06/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sân Golf Thủ Đức
Tuyển Phục vụ Sân Golf Thủ Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sân Golf Thủ Đức
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Phục vụ Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 10/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Tuyển Phục vụ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia
Tuyển Phục vụ Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu
Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shilla Bags International
Tuyển Phục vụ Shilla Bags International làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Shilla Bags International
Hạn nộp: 28/02/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Tuyển Phục vụ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm RT Holdings
Tuyển Phục vụ RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
RT Holdings
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 06/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sân Golf Thủ Đức
Tuyển Phục vụ Sân Golf Thủ Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sân Golf Thủ Đức
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Phục vụ Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 10/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Tuyển Phục vụ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia
Tuyển Phục vụ Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu
Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shilla Bags International
Tuyển Phục vụ Shilla Bags International làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Shilla Bags International
Hạn nộp: 28/02/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Tập đoàn BRG
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phục vụ Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phục vụ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 0 Triệu Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KHÁCH SẠN LESTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 65 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KHÁCH SẠN LESTAR
5 - 65 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Công ty TNHH Sơn Ba làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Sơn Ba
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Công ty TNHH Khách sạn Cititel Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu Công ty TNHH Khách sạn Cititel Hà Nội
5 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phục vụ Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long
6.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc
2.6 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Công Ty Cổ Phần Linh Nhâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Linh Nhâm
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phục vụ Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Solaria Boutique Hotel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Solaria Boutique Hotel
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Solaria Boutique Hotel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Solaria Boutique Hotel
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Công TY TNHH Thương Mại Việt Nam Pakistan làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 9 Triệu Công TY TNHH Thương Mại Việt Nam Pakistan
4 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 9 Triệu JobsGO Recruit
4 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Công ty TNHH Thiết bị Tự động hóa Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Thiết bị Tự động hóa Toàn Cầu
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sen làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sen
Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Nhà Hàng Nhật Bản Masu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Nhà Hàng Nhật Bản Masu
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH DN SOLUTIONS VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2,500 USD Công Ty TNHH DN SOLUTIONS VINA
500 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ U.S. Mission Vietnam – U.S. Embassy In Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7,456 USD U.S. Mission Vietnam – U.S. Embassy In Hanoi
Trên 7,456 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm