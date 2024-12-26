Tuyển Phục vụ Công TY TNHH Thương Mại Việt Nam Pakistan làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 9 Triệu

Công TY TNHH Thương Mại Việt Nam Pakistan
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
Công TY TNHH Thương Mại Việt Nam Pakistan

Phục vụ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Công TY TNHH Thương Mại Việt Nam Pakistan

Mức lương
4 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 49 xuân diệu, P. Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

- Số 34 Lò Rèn, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 4 - 9 Triệu

Nhận khách
Order món
Thuộc menu, tư vấn cho khách
Nhận và bưng món
Dọn dẹp bàn
Đảm bảo vệ sinh chung và vệ sinh khu vực mình phục vụ
Xử lý tình huống, chăm sóc, thăm hỏi mức độ hài lòng của khách

Với Mức Lương 4 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tuổi 18-35, đã tốt nghiệp trung học, chăm chỉ, nhanh nhẹn trung thực.
Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)
Trung học phổ thông
Thời gian:
Thứ 2 - thứ 5: 10h30 - 15h & 16h30 - 22h30
Thứ 6 - Chủ nhật: 10h30 - 15h & 16h30 - 23h30

Tại Công TY TNHH Thương Mại Việt Nam Pakistan Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 4tr-9tr/tháng hoặc 20-30k/giờ làm
Được đào tạo nghiệp vụ và tiếng Anh trong công việc; được lương, thưởng, và tip.
Chi nhánh 1: 49 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
Chi nhánh 2: 34 Lò Rèn, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Liên hệ: 0969344487 (Ms.Thanh)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Thương Mại Việt Nam Pakistan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY TNHH Thương Mại Việt Nam Pakistan

Công TY TNHH Thương Mại Việt Nam Pakistan

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 56, tổ 28, ngõ 260, phố Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

