Tuyển Phục vụ Công TY TNHH Thương Mại Việt Nam Pakistan làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 9 Triệu

Mức lương 4 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 49 xuân diệu, P. Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội - Số 34 Lò Rèn, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 4 - 9 Triệu

Nhận khách

Order món

Thuộc menu, tư vấn cho khách

Nhận và bưng món

Dọn dẹp bàn

Đảm bảo vệ sinh chung và vệ sinh khu vực mình phục vụ

Xử lý tình huống, chăm sóc, thăm hỏi mức độ hài lòng của khách

Với Mức Lương 4 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tuổi 18-35, đã tốt nghiệp trung học, chăm chỉ, nhanh nhẹn trung thực.

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Trung học phổ thông

Thời gian:

Thứ 2 - thứ 5: 10h30 - 15h & 16h30 - 22h30

Thứ 6 - Chủ nhật: 10h30 - 15h & 16h30 - 23h30

Tại Công TY TNHH Thương Mại Việt Nam Pakistan Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 4tr-9tr/tháng hoặc 20-30k/giờ làm

Được đào tạo nghiệp vụ và tiếng Anh trong công việc; được lương, thưởng, và tip.

Chi nhánh 1: 49 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Chi nhánh 2: 34 Lò Rèn, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Liên hệ: 0969344487 (Ms.Thanh)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Thương Mại Việt Nam Pakistan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin