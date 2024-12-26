Tuyển Phục vụ Công TY TNHH Thương Mại Việt Nam Pakistan làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Công TY TNHH Thương Mại Việt Nam Pakistan
Mức lương
4 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 49 xuân diệu, P. Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
- Số 34 Lò Rèn, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 4 - 9 Triệu
Nhận khách
Order món
Thuộc menu, tư vấn cho khách
Nhận và bưng món
Dọn dẹp bàn
Đảm bảo vệ sinh chung và vệ sinh khu vực mình phục vụ
Xử lý tình huống, chăm sóc, thăm hỏi mức độ hài lòng của khách
Với Mức Lương 4 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ tuổi 18-35, đã tốt nghiệp trung học, chăm chỉ, nhanh nhẹn trung thực.
Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)
Trung học phổ thông
Thời gian:
Thứ 2 - thứ 5: 10h30 - 15h & 16h30 - 22h30
Thứ 6 - Chủ nhật: 10h30 - 15h & 16h30 - 23h30
Tại Công TY TNHH Thương Mại Việt Nam Pakistan Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: từ 4tr-9tr/tháng hoặc 20-30k/giờ làm
Được đào tạo nghiệp vụ và tiếng Anh trong công việc; được lương, thưởng, và tip.
Chi nhánh 1: 49 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
Chi nhánh 2: 34 Lò Rèn, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Liên hệ: 0969344487 (Ms.Thanh)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Thương Mại Việt Nam Pakistan
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
