Tuyển Phục vụ Công ty TNHH Khách sạn Cititel Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Công ty TNHH Khách sạn Cititel Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Phục vụ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Công ty TNHH Khách sạn Cititel Hà Nội

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 13B Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Đảm bảo dụng cụ ăn uống sạch sẽ theo quy định của Nhà hàng trước khi bày biện phục vụ khách hàng;
Thực hiện việc sắp xếp bàn, bày khăn sạch và ly cốc đúng vị trí, dao dĩa, bát đĩa sứ, lọ đựng gia vị, và hoa theo đúng tiêu chuẩn;
Đón tiếp, dẫn khách tới chỗ ngồi, chỉ dẫn khách chọn đồ ăn tại quầy buffet;
Kiểm tra nhận đặt món ăn, ghi chép đặt món ăn, trả lời về thực đơn và đưa ra đề xuất món ăn khác nhau, cocktail và rượu. Đọc lại các món ăn được đặt cho khách để xác nhận chính xác;
Phục vụ đồ uống và món ăn theo đúng order của khách, đảm bảo đúng bàn, đúng thứ tự;
Sẵn sàng hỗ trợ khách xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình dùng bữa;
Duy trì nhà hàng luôn trong điều kiện tốt và phục vụ món ăn tốt.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành Đầu bếp, Nhà hàng, Khách sạn hoặc các chuyên ngành có liên quan
Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản
Dưới 01 năm Kinh nghiệm
Duy trì nhà hàng luôn trong điều kiện tốt và phục vụ món ăn tốt;
Có thể giới thiệu món ăn, kiểm tra chất lượng món ăn;
Kiểm tra mỗi món ăn tự chọn có dao dĩa thích hợp và ghi kèm theo tên món ăn;
Có hiểu biết về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại Công ty TNHH Khách sạn Cititel Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 5.000.000vnđ - 7.000.000vnđ + SVC (+ thưởng doanh số) + Tip;
Chế độ cơ bản: Ăn ca, Gửi xe; BHXH, Lương tháng 13, Thưởng Cống hiến, Lễ, Tết,...;
Chính sách: Ốm đau, Thai sản, Sinh nhật, Cưới hỏi,...;
Khác: Đồng phục theo tiêu chuẩn, Du lịch hàng năm, Staff Party, YEP, Quỹ Khuyến học,...
Với môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo và cơ hội thăng tiến tốt;
Chưa có Kinh nghiệm sẽ được đào tạo nghiệp vụ, Kỹ năng theo tiêu chuẩn từ các Leaders có Tâm có Tầm;
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Khách sạn Cititel Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Khách sạn Cititel Hà Nội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 13B Tông Đản, Hoàn Kiếm Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

