Tuyển Giám sát sản xuất Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ làm việc tại Long An thu nhập 700 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ
- Long An: Khu công nghiệp Long Hậu, Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương 700 - 1,000 USD
1. Giám sát việc tiếp nhận đơn hàng từ kinh doanh, kiểm tra, tính toán và phản hồi năng lực thuộc dòng hàng (Dây máy, vòng, lắc chân..)
Thực hiện tiếp nhận các đơn của dòng hàng khép kín.
Phân công cho nhân viên cấp dưới soát xét, tính toán lịch giao hàng trên năng lực của dòng hàng. Tổng hợp thời gian giao hàng cho trưởng bộ phận để phản hồi cho kinh doanh
2. Điều độ sản xuất đảm bảo giao hàng đúng tiến độ.
Triển khai lệnh sản xuất, theo dõi tiến độ lệnh sản xuất trong từng công đoạn sản xuất đảm bảo giao hàng kịp thời cho kinh doanh.
Phối hợp với TKV, giám sát xử lý các issue liên quan đến dòng hàng đang phụ trách.
Báo cáo kịp thời cho cấp quản lý các rủi ro xảy ra trong công việc
Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động kiểm soát dòng hàng.
Kiểm soát việc sản xuất BTP tại KVSX
3.Thực hiện việc kiểm soát và bố trí công việc hợp lý cho cấp dưới đảm bảo hoàn thành mục tiêu công việc được giao
Phân công công việc phù hợp với năng lực của từng Chuyên viên
Thiết lập hệ thống báo cáo, kiểm soát công việc hàng ngày của Chuyên viên
Với Mức Lương 700 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ Thì Được Hưởng Những Gì
