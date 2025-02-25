Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Green E Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Công Ty TNHH Green E Media
Mức lương
Từ 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 123 Nguyễn Thị Nhung, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, Khu phố 5, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Từ 14 Triệu
- Quản lý team từ 8 -10 nhân sự
- Thúc đẩy team vận hành đạt KPI
- Nghiên cứu, tìm hiểu về xu hướng POD (Print-on-Demand) ở US để đưa ra ý tưởng cho sản phẩm
- Phối hợp với bộ phận designer để hoàn thiện sản phẩm
- Tối ưu hoá sản phẩm để list lên các nền tảng bán hàng (Tiktok shop, Etsy, AMZ,....)
Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Anh giao tiếp khá là 1 lợi thế
- Có 3-6 tháng seller Tiktokshop US trong lĩnh vực POD
- Thành thạo tin học văn phòng
Tại Công Ty TNHH Green E Media Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương CB từ 14 triệu + Thưởng doanh thu theo lợi nhuận bán hàng của team + Thưởng cổ tức team
- Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ.
- Lương cứng + % hoa hồng thuộc dạng cao nhất Việt Nam (Thu nhập hàng tháng có thể lên tới 100 triệu đồng).
- Mỗi tháng có 01 ngày nghỉ phép có hưởng lương (Áp dụng khi đã trở thành nhân viên chính thức).
- Team building ít nhất 1 lần mỗi năm, tổ chức sinh nhật tháng, liên hoan hoàn thành KPI, liên hoan cuối năm,...
- Công ty tổ chức các hoạt động thể thao miễn phí như bóng đá, cầu lông, gym club, yoga club...
- Thời gian review lương từ 06 tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Green E Media
