Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT KHANG ĐIỀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 137 nguyễn thị nhung khu đô thị vạn phúc, hiệp bình phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Khảo sát hiện trạng mặt bằng thi công thực tế.

Đại diện công ty tại công trình để làm việc với Chủ đầu tư và các Nhà thầu phụ.

Xử lý các vấn đề phát sinh hoặc yêu cầu thay đổi từ Chủ đầu tư.

Báo giá, bóc tách khối lượng công trình, lập bảng tiến độ thi công.

Làm các thủ tục liên quan để triển khai thi công.

Làm việc trực tiếp với thầu phụ, đội thi công, nhà cung cấp.

Quản lý thầu phụ, đôn đốc và phối hợp các đội nhóm thực hiện tại công trình.

Quản lý kỹ thuật, tiến độ, chất lượng, vật tư phục vụ thi công công trình.

Kiểm soát khối lượng thi công phù hợp với báo giá, phát hiện và báo cáo kịp thời hao hụt lãng phí trong quá trình thi công để có phương án điều chỉnh hợp lý.

Tổng kết chi phí phát sinh chính xác.

Nghiệm thu với Chủ đầu tư và các Nhà thầu phụ. Bàn giao công trình.

Báo cáo tình trạng thi công của từng dự án: khối lượng, chất lượng, tiến độ .. (báo cáo ngày, tuần, tháng)

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương trở lên.

Đã có kinh nghiệm giám sát kỹ thuật, tính khối lượng thi công, tính toán vật tư thiết bị, kiểm soát tiến độ thi công, làm báo giá, bóc tách khối lượng công trình.

Biết sử dụng các phần mềm văn phòng: word, excel..., ưu tiên ứng viên biết sử dụng autocad hoặc các phần mềm hỗ trợ.

Đọc hiểu bản vẽ

Nắm giá các nguồn cung cấp vật liệu xây dựng và nội thất, đảm bảo cho Công ty giá nhà cung cấp tốt nhất với chất lượng phù hợp.

Chủ động được các khó khăn phát sinh trong lúc thi công để tìm phương án giải quyết hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, điều phối, sắp xếp công việc

Sức khỏe tốt, không ngại di chuyển.

Nhanh nhẹn, linh động xử lý vấn đề tại công trình.

Do công việc đặc thù theo công trình nên có thể làm tối và cuối tuần.

Có khả năng làm việc nhóm.

Chủ động, chịu được áp lực cao, trung thực.

Sẵn sàng đi công tác.

Thu nhập = Lương cơ bản (thỏa thuận theo đúng năng lực) + phụ cấp + hoa hồng + thưởng (sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn).

Lương tháng 13.

Được đề xuất, xét thưởng, xét tăng lương định kỳ: bạn sẽ được hưởng mức lương xứng đáng với năng lực và theo thỏa thuận.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Có cơ hội làm việc với nhiều đối tác lớn, uy tín.

Company trip & team building (du lịch trong và ngoài nước do công ty tổ chức hàng năm)

Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định Nhà nước

