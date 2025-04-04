Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH MOODESIGNS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu

- Khảo sát hiện trạng, lập báo cáo kỹ thuật.

- Lập hồ sơ đấu thầu theo hồ sơ mời thầu bao gồm: phương án thi công, hồ sơ an toàn – sức khỏe – môi trường (HSE), phương án di dời...

- Nghiên cứu sổ tay hướng dẫn thi công của tòa nhà và cập nhật thông tin cho thiết kế và dự toán.

- Xét duyệt, xác nhận thi công bao gồm: bảng báo giá, bản vẽ phối cảnh, mẫu vật liệu, bản vẽ thi công.

- Lập kế hoạch thi công bằng phần mềm quản lý dự án MS Project.

- Lập kế hoạch mua hàng cho dự án, điều phối thông tin, thời hạn đơn đặt hàng, bản vẽ, duyệt mẫu,... chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện kế hoạch mua hàng hàng tuần.

- Thực hiện xin phép thi công, họp kỹ thuật với Ban Quản Lý tòa nhà.

- Thực hiện triển khai và xác nhận đơn hàng.

- Tổ chức nghiệm thu giai đoạn theo quy trình (marking sàn, nghiệm thu kết cấu âm, nghiệm thu trước trải thảm, nghiệm thu nội bộ).

- Chịu trách nhiệm triển khai và kiểm tra tổ chức công trường gồm: nội quy công trường, sắp xếp công trường, vệ sinh, an toàn, PCCC.

- Kiểm soát chịu trách nhiệm về tiến độ, khối lượng, chất lượng kỹ thuật, chất lượng hoàn thiện phù hợp tổ chức thi công.

- Tổ chức bàn giao nghiệm thu hạng mục, khối lượng với khách hàng.

- Tổ chức sửa chữa, xác nhận hoàn thành khuyết điểm công trình.