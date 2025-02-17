Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PURO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

• Trực tiếp quản lý điều hành công tác thi công các hạng mục trong phạm vi hợp đồng với Chủ đầu tư (Hạng mục thi công xây dựng, hoàn thiện kiến trúc, nội ngoại thất, cảnh quan, MEP nhà dân dụng)

• Đại diện công ty làm việc với Chủ đầu tư, Nhà thầu/Tổ đội thi công và các bên liên quan

• Lập kế hoạch, phân công, kiểm tra đôn đốc công việc.

• Tổ chức công tác thi công, Quản lý Nhà thầu phụ, tổ đội đảm bảo công tác tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, an toàn thi công

• Tổ chức công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, hoàn công, bàn giao theo yêu cầu về tiến độ của công trình với Chủ Đầu tư và thầu phụ.

• Quản lý, kiểm soát sử dụng vật tư, máy móc thiết bị theo định mức, chi phí của công trình

• Đại diện giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thi công/ phát sinh/ nghiệm thu tại công trường.

• Hiểu rõ thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật dự án phụ trách, đề xuất điều chỉnh và giải quyết các công việc liên quan đến kỹ thuật Bản vẽ dự án và công trình.

• Chịu trách nhiệm về pháp lý công trình, An toàn lao động, kỹ thuật, chất lượng công trình trong quá trình thi công