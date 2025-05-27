Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH BGHOME Việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 41 Phố Thú Y, Đức Thượng, Hoài Đức, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Khảo sát hiện trạng mặt bằng thi công

- Phụ trách giám sát các công tác thi công, lắp đặt hoàn thiện nội thất trên công trình đảm bảo đúng, đủ các hạng mục công việc theo tiến độ công trình.

- Đọc hiểu bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật

- Theo dõi chất lượng, số lượng và chịu trách nhiệm kỹ thuật của các hạng mục thi công trên công trình.

- Đại diện công ty làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư/ Khách hàng giải quyết tất cả các vướng mắc, phát sinh trên công trường trên cơ sở có ý kiến chỉ đạo của Công ty

- Kết hợp với bộ phận thiết kế và bộ phận thi công đảm bảo công việc hoạt động hiệu quả.

- Thực hiện công tác nghiệm thu chất lượng và khối lượng công việc với thầu phụ/ nhà cung cấp, Chủ đầu tư/ khách hàng.

- Làm việc từ T2 - T7 (8h00 - 17h00) và có thể tăng ca đột xuất và đi công tác ở tỉnh do nhu cầu của công việc (nếu có phát sinh).

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là kỹ sư tốt nghiệp trường Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Đọc hiểu bản vẽ 3D , 2D, bản vẽ kỹ thuật.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Ưu tiên: Đã từng giám sát các công trình nội thất cao cấp

Tại Công ty TNHH BGHOME Việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 10 - 15 triệu + thưởng %

- Thưởng cuối năm Tháng 13

- Được làm việc trong môi trường năng động,chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.

- Công ty đánh giá hiệu quả công việc, quá trình, thời gian làm việc để xem xét tăng lương.

- Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Địa điểm làm việc:Số 41- phố Thú Y - Đức Thượng - Hoài Đức - Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BGHOME Việt nam

