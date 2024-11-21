Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Giáo Dục IZONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Công ty TNHH Giáo Dục IZONE
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Công ty TNHH Giáo Dục IZONE

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty TNHH Giáo Dục IZONE

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 4, ngõ 95 Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Giảng dạy online + offline tại các cơ sở của IZONE (Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy) theo giáo trình có sẵn;
Chấm chữa BTVN, đưa ra feedback cho học viên (có trợ giảng + hệ thống hỗ trợ chấm chữa BTVN);
Tham gia các dự án hỗ trợ chuyên môn (chia sẻ kiến thức trên MXH, viết sách, ...) (thưởng riêng cho từng dự án).

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Anh, phát âm chuẩn. Chứng chỉ IELTS >=8.0; Có các chứng chỉ giảng dạy khác là một lợi thế;
Sinh năm 2004 trở về trước.
Kỹ năng đứng lớp tốt, đã có kinh nghiệm giảng dạy các lớp đông học viên;
Có kinh nghiệm dạy các học viên band 5.0 trở lên là một lợi thế;
Yêu dạy học, thực sự mong muốn học viên tiến bộ;
Có tinh thần trách nhiệm và tinh thần tập thể tốt, thân thiện với học viên;
Có học viên đạt thành tích cao trong kỳ thi IELTS là điểm cộng.

Tại Công ty TNHH Giáo Dục IZONE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng khoảng 300.000 - 1.200.000/ca (offer theo năng lực). Tổng thu nhập hấp dẫn, dao động từ 12.000.000 – 30.000.000+ VNĐ/tháng;
Tổng thu nhập hấp dẫn, dao động từ 12.000.000 – 30.000.000+ VNĐ/tháng;
- Tăng thu nhập ngoài lương cứng như nhận cát-xê cho các bài viết/video chia sẻ kiến thức/kỹ năng, các khoản thưởng cho tỷ lệ học sinh đi học/làm btvn, học sinh học lên level tiếp theo, học viên vượt đầu ra, đóng góp vào các dự án chuyên môn,... Tất cả những nỗ lực bạn dành cho học viên & IZONE đều được ghi nhận bằng mức khen thưởng xứng đáng;
- Phát triển các kỹ năng làm việc, giảng dạy và chuyên môn Tiếng Anh (IELTS), qua:
Chương trình Mentorship: được các giảng viên kỳ cựu tại IZONE hướng dẫn làm quen với giáo trình và lớp học; cũng như bổ sung chuyên môn, kỹ năng để giảng dạy hiệu quả.
Các buổi workshop/seminar nội bộ nâng cao kỹ năng giảng dạy/làm việc
Giảng dạy dựa trên giáo trình có sẵn, được chứng minh là hiệu quả qua hàng nghìn lứa học viên.
- Lịch làm việc linh hoạt, được đăng ký theo nhu cầu (thời gian giảng dạy thường vào các buổi tối);
- Môi trường làm việc năng động, công bằng và cầu tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục IZONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giáo Dục IZONE

Công ty TNHH Giáo Dục IZONE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 4, ngõ 95, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

