Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên

1/ Chức năng:

- Thực hiện các hoạt động giao dịch và tư vấn, giới thiệu, cung cấp sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng tại quầy giao dịch; tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ theo quy định, quy trình và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của SeABank;

- Tư vấn, giới thiệu và bán chéo các sản phẩm, dịch vụ của SeABank dành cho khách hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu KPIs được giao.

2/ Nhiệm vụ :

- Trực tiếp thực hiện các hoạt động giao dịch, tư vấn, giới thiệu, cung cấp sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng tại quầy giao dịch của SeABank

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng

- Tư vấn, bán hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu KPIs được giao (Tư vấn sản phẩm huy động, tài khoản thanh toán, bảo hiểm)

- Tham gia công tác đào tạo

- Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng nhóm Giao dịch viên/ Giám đốc Dịch vụ khách hàng/ Giám đốc Vận hành/ Giám đốc Chi nhánh và quy định của SeABank.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm Giao dịch viên/ Giám đốc Dịch vụ khách hàng/ Giám đốc Vận hành /Giám đốc Chi nhánh, Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ, cao từ 1m60 trở lên

- Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế, thương mại, tài chính ngân hàng, ngoại ngữ.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt là 1 lợi thế.

- Ưu tiên những người có kinh nghiệm về kế toán hoặc dịch vụ khách hàng;

- Kỹ năng: Chăm sóc, phục vụ khách hàng; Giao tiếp; Xử lý tình huống.

Quyền Lợi

- Thu nhập hấp dẫn (lương + phụ cấp + lương kinh doanh)

- Một năm xem xét điều chỉnh lương 1 lần;

- Lương tháng 13;

- 1 năm có 12 ngày phép, được hưởng chế độ du lịch hè, bảo hiểm theo luật lao động + Bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân, thưởng các ngày lễ. Nếu Kết quả làm việc tốt sẽ được quyền tham gia chương trình vay ưu đãi của Ngân Hàng

- Quyền lợi về đào tạo: được tham gia các chương trình đào tạo của Seabank

- Được tham gia các chương trình team building của Ngân Hàng hoặc chi nhánh

Cách Thức Ứng Tuyển

