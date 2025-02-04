Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Giao dịch viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam:

- Quảng Nam

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Chức năng:
- Thực hiện các hoạt động giao dịch và tư vấn, giới thiệu, cung cấp sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng tại quầy giao dịch; tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ theo quy định, quy trình và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của SeABank;
- Tư vấn, giới thiệu và bán chéo các sản phẩm, dịch vụ của SeABank dành cho khách hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu KPIs được giao.
2/ Nhiệm vụ :
- Trực tiếp thực hiện các hoạt động giao dịch, tư vấn, giới thiệu, cung cấp sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng tại quầy giao dịch của SeABank
- Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng
- Tư vấn, bán hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu KPIs được giao (Tư vấn sản phẩm huy động, tài khoản thanh toán, bảo hiểm)
- Tham gia công tác đào tạo
- Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng nhóm Giao dịch viên/ Giám đốc Dịch vụ khách hàng/ Giám đốc Vận hành/ Giám đốc Chi nhánh và quy định của SeABank.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm Giao dịch viên/ Giám đốc Dịch vụ khách hàng/ Giám đốc Vận hành /Giám đốc Chi nhánh, Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, cao từ 1m60 trở lên
- Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế, thương mại, tài chính ngân hàng, ngoại ngữ.
- Tiếng Anh giao tiếp tốt là 1 lợi thế.
- Ưu tiên những người có kinh nghiệm về kế toán hoặc dịch vụ khách hàng;
- Kỹ năng: Chăm sóc, phục vụ khách hàng; Giao tiếp; Xử lý tình huống.

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn (lương + phụ cấp + lương kinh doanh)
- Một năm xem xét điều chỉnh lương 1 lần;
- Lương tháng 13;
- 1 năm có 12 ngày phép, được hưởng chế độ du lịch hè, bảo hiểm theo luật lao động + Bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân, thưởng các ngày lễ. Nếu Kết quả làm việc tốt sẽ được quyền tham gia chương trình vay ưu đãi của Ngân Hàng
- Quyền lợi về đào tạo: được tham gia các chương trình đào tạo của Seabank
- Được tham gia các chương trình team building của Ngân Hàng hoặc chi nhánh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: BRG Tower, 198 Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

