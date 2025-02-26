Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng MBV tuyển Giao dịch viên – Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vinh, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Hải Dương, Quảng Ninh, Bình Dương, Vũng Tàu, Thái Bình, Hải Phòng.

Mô tả công việc:

- Thực hiện các hoạt động vận hành Quỹ và Dịch vụ khách hàng tại Chi nhánh

- Thực hiện quản lý kho tiền/kho tài sản gian đệm, két tủ hòm và chìa khóa liên quan theo phân công vai trò làm thành viên Ban quản lý kho tiền theo quy định MBV từng thời kỳ

- Thực hiện cung cấp các dịch vụ tại Chi nhánh

- Thực hiện các hoạt động vận hành tại Chi nhánh

- Thực hiện cung cấp số liệu tài chính, công tác kế toán tại Chi nhánh theo phạm vi từng thời kỳ

- Tổ chức, kiểm soát các báo cáo định kỳ cho các Phòng/Ban tại Trụ sở chính và Ngân hàng Nhà nước tại địa phương

- Thực hiện hoạt động Quỹ & DVKH tại Chi nhánh theo các tiêu chuẩn, cải tiến tăng năng suất và chất lượng, kiểm soát rủi ro/tổn thất

- Đối với hoạt động bán hàng (bán chính/bán chéo): thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền từng thời kỳ;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động vận hành Quỹ tại Chi nhánh/Hub theo phạm vi được phân công

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của CBQL trực tiếp/gián tiếp, quy định của MBV phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.