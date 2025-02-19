Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 97 USD

- Hỗ trợ tiếp đón KH đến giao dịch tại quầy, cung cấp dịch vụ cho KHCN một cách nhanh nhất, tốt nhất

- Hỗ trợ các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các KH (như: mở tk, nhận tiền gửi,…) theo đúng thủ tục của PGB

- Hỗ trợ kiểm tra các giao dịch/chứng từ phát sinh trong ngày

- Hỗ trợ các hoạt động tư vấn mở thẻ, tài khoản, app,….

Quyền lợi được hưởng:

- Được hưởng lương trong thời gian tập sự (2tr5/tháng)

- Được đào tạo bài bản về các kiến thức chuyên môn và các kỹ năng liên quan.

- Được hướng dẫn bởi anh chị quản lý tận tâm và nhiều kinh nghiệm.

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian tập sự..

- Nhận giấy chứng nhận thực tập từ Ngân hàng