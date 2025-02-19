Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 97 USD

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)

Giao dịch viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)

Mức lương
Đến 97 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Thành Công, 79 Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Đến 97 USD

- Hỗ trợ tiếp đón KH đến giao dịch tại quầy, cung cấp dịch vụ cho KHCN một cách nhanh nhất, tốt nhất
- Hỗ trợ các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các KH (như: mở tk, nhận tiền gửi,…) theo đúng thủ tục của PGB
- Hỗ trợ kiểm tra các giao dịch/chứng từ phát sinh trong ngày
- Hỗ trợ các hoạt động tư vấn mở thẻ, tài khoản, app,….
Quyền lợi được hưởng:
- Được hưởng lương trong thời gian tập sự (2tr5/tháng)
- Được đào tạo bài bản về các kiến thức chuyên môn và các kỹ năng liên quan.
- Được hướng dẫn bởi anh chị quản lý tận tâm và nhiều kinh nghiệm.
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian tập sự..
- Nhận giấy chứng nhận thực tập từ Ngân hàng

Với Mức Lương Đến 97 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3 trở lên, đang theo học hoặc đã tốt nghiệp tại các trường Đại học thuộc Khối ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành tương tự...
- Ưu tiên nữ, ngoại hình ưa nhìn, cao 1m58 trở lên

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 24, Tòa tháp văn phòng Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

