Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 97 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)
- Hà Nội: Tòa nhà Thành Công, 79 Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Đến 97 USD
- Hỗ trợ tiếp đón KH đến giao dịch tại quầy, cung cấp dịch vụ cho KHCN một cách nhanh nhất, tốt nhất
- Hỗ trợ các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các KH (như: mở tk, nhận tiền gửi,…) theo đúng thủ tục của PGB
- Hỗ trợ kiểm tra các giao dịch/chứng từ phát sinh trong ngày
- Hỗ trợ các hoạt động tư vấn mở thẻ, tài khoản, app,….
Quyền lợi được hưởng:
- Được hưởng lương trong thời gian tập sự (2tr5/tháng)
- Được đào tạo bài bản về các kiến thức chuyên môn và các kỹ năng liên quan.
- Được hướng dẫn bởi anh chị quản lý tận tâm và nhiều kinh nghiệm.
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian tập sự..
- Nhận giấy chứng nhận thực tập từ Ngân hàng
Với Mức Lương Đến 97 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên nữ, ngoại hình ưa nhìn, cao 1m58 trở lên
Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
