Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín-Chi nhánh Hà Nội - Phòng giao dịch Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín-Chi nhánh Hà Nội - Phòng giao dịch Hoàng Mai
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín-Chi nhánh Hà Nội - Phòng giao dịch Hoàng Mai

Giao dịch viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín-Chi nhánh Hà Nội - Phòng giao dịch Hoàng Mai

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

• Hỗ trợ Thực hiện các giao dịch tại quầy với Khách hàng nhằm đạt được đồng thời các giá trị sau: Nhanh chóng về thời gian, Đơn giản về thủ tục, Trải nghiệm Chất lượng dịch vụ tốt từ con người (thái độ, tác phong, kỹ năng) đến yếu tố cơ sở vật chất
• Đảm bảo lưu dấu một chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất trong từng bước hành trình trải nghiệm của Khách hàng qua việc thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn về Chất lượng dịch vụ
• Hỗ trợ thực hiện tất cả các giao dịch và dịch vụ có liên quan đến tiền mặt (giao dịch nộp/rút tiền tài khoản, nhận/chuyển tiền, tiết kiệm,....) và không liên quan đến tiền mặt (Đóng/ mở tài khoản, thay đổi thông tin khách hàng tại quầy, chuyển khoản, kiểm tra số dư, phát hành thẻ ATM...)

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ Học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
• Các Kinh nghiệm liên quan: Ưu tiên ứng viên đã có 2 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng
• Kiến thức / Chuyên môn có liên Quan: Có sự hiểu biết về các sản phẩm dịch vụ có liên quan của của ngân hàng thương mại

Tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín-Chi nhánh Hà Nội - Phòng giao dịch Hoàng Mai Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
• Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
• Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
• Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động
• Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
• Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6
• Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín-Chi nhánh Hà Nội - Phòng giao dịch Hoàng Mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín-Chi nhánh Hà Nội - Phòng giao dịch Hoàng Mai

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín-Chi nhánh Hà Nội - Phòng giao dịch Hoàng Mai

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 11 lô TT3B KĐTM Tây Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

