Tuyển Giao dịch viên Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 65 Cảm Hội - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các giao dịch tiền của khách hàng, bao gồm: Nộp/rút tiền vào TKCK, nộp/rút tiền ký quỹ phát sinh, ứng trước tiền bán chứng khoán, chuyển tiền ra ngoài, lập/ thanh lý hợp đồng trái phiếu, các sản phẩm khác của công ty,..

- Kiểm tra, kiểm soát các giao dịch giải ngân, thu nợ, nghiệp vụ cho vay margin, xử lý nợ quá hạn

- Tính toán, kiểm soát số liệu hoàn phí giao dịch, hoàn phí margin theo chính sách, quy định của công ty trong từng thời kỳ

- Thực hiện cân tiền tất cả các TKNH, các sản phẩm phát sinh cuối ngày, cuối tuần,cuối tháng, quý, năm đảm bảo ghi nhận đầy đủ chính xác các giao dịch tiền của KH

- Phối hợp với ngân hàng, VSD, các phòng ban liên quan trong công ty để xử lý lỗi liên quan tới giao dịch tiền của KH (nếu có)

- Hỗ trợ giải đáp, thắc mắc, khiếu nại của KH, nhân viên TVĐT, TVTC về các giao dịch tiền của Khách hàng

- Đóng góp ý kiến để xây dựng, cải tiến quy trình, sản phẩm để phục vụ khách hàng tốt hơn

- Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên trong nhóm.

- Các công việc khác được lãnh đạo giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Kinh tế hoặc chuyên ngành có liên quan;

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, cẩn thận;

- Chủ động và có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc;

- Có khả năng làm việc độc lập, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có trách nhiệm;

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí Kế toán ngân hàng; giao dịch viên ngân hàng;

- Có các chứng chỉ về chứng khoán là một lợi thế;

Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng cạnh tranh trên thị trường, trung bình thưởng từ 6 - 10 tháng lương/ năm

- Có hệ thống đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, công ty chú trọng vào phát triển cá nhân

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có hệ thống vận hành tiên tiến

- Có nhiều hoạt động ngoại khóa để nâng cao thể chất (gym, yoga), teamwork (du lịch) và các hoạt động xã hội.

- Đánh giá tăng lương định kì 1 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin