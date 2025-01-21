Tuyển Giao dịch viên CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, 2 - 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ tài sản.

- Thực hiện chạy phương án dòng tiền cho các giao dịch, thực hiện theo dõi và chịu trách nhiệm đề xuất chi hoa hồng cho cộng tác viên theo sự vụ.

- Xây dựng cấu trúc giao dịch và cấu trúc dòng tiền cho giao dịch, hỗ trợ việc thực hiện kiểm soát giao dịch theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

- Phụ trách việc theo dõi và đôn đốc thu hồi công nợ, phối hợp với bộ phận Kế toán rà soát đối chiếu công nợ.

- Thực hiện các công việc khác phát sinh thực tế theo phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu năng lực:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan đến tài chính, luật, kinh tế...

- Có trên 5 năm kinh nghiệm tại vị trí Hỗ trợ tín dụng của các tổ chức Ngân hàng, Tài chính, Đầu tư

- Am hiểu về sản phẩm cho vay thế chấp Bất động sản;

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp công việc;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, word, excel;

- Kỹ năng quản lý hồ sơ, dữ liệu.

Tại CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin