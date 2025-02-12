Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Chỉ đạo việc triển khai kế hoạch kinh doanh tại TTKHCN nhằm hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh được giao:

• Lập kế hoạch, quản lý và triển khai các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển Khách hàng, chủ động đề xuất các kế hoạch bán hàng nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao;

• Phát triển khách hàng, tiếp cận, tư vấn, chào bán sản phẩm dịch vụ cho các đối tượng khách hàng mục tiêu theo định hướng phát triển của ngân hàng theo từng thời kỳ;

• Quản lý quan hệ khách hàng và tổ chức chăm sóc khách hàng theo quy định. Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, tăng thị phần khách hàng hiện hữu;

• Quản lý rủi ro và quản lý danh mục khách hàng thuộc phạm vi quản lý.

2. Quản lý, tổ chức thực hiện công tác dịch vụ khách hàng tại Trung tâm đảm bảo tuân thủ quy trình nghiệp vụ của MSB và quy định

• Tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ khách hàng, dịch vụ thanh toán với khách hàng tại Trung tâm KHCN;

• Kiểm soát, phê duyệt các giao dịch, chứng từ kế toán theo thẩm quyền và báo cáo nghiệp vụ có liên quan;

• Giám sát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của nhân sự DVKH trực thuộc;

• Kiểm soát, duy trì và cải thiện chất lượng của giao dịch tại quầy theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đã cam kết.