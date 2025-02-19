Tuyển Giáo viên Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 Tòa CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Soạn giáo án, lên kế hoạch giảng dạy theo trình độ được giao (A1, A2, B1).

Truyền đạt đầy đủ kiến thức, kỹ năng học và luyện thi chứng chỉ tiếng Đức A1, A2, B1

Kiểm tra đánh giá tiến bộ học tập của học sinh và điều chỉnh tiến độ giảng dạy theo thực tế.

Làm việc với trợ giảng và quản lý học thuật để hỗ trợ học viên nâng cao trình độ

Tham gia hoạt động Tư vấn Tuyển sinh theo phân công của Quản lý (nếu có)

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Đức, ưu tiên các bạn tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm tiếng Đức. Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Lợi thế khi có thời gian học tập và làm việc tại Đức, có kinh nghiệm1 - 2 năm làm công việc giảng dạy tiếng Đức.

Có khả năng ôn luyện cho học viên đủ khả năng tham gia kỳ thi B1 tiếng Đức

Đam mê, yêu thích công việc giảng dạy, có khả năng điều khiển lớp học, sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau

Tại Language Link Academic- Hà Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Thù lao 700.000 VND đến 1.000.000 VND/ca dạy.

Thời gian: Linh hoạt chọn ca dạy. 4 tiết/ca. Mỗi tiết 45'. Tổng 3 tiếng.

Nhiều khoản thưởng thêm ngoài lương đi dạy (thưởng cho giáo viên lớp có thành tích cao, thưởng cho đóng góp vào các chương trình ngoại khóa,...)

Cơ hội làm việc với đồng nghiệp, quản lý có kinh nghiệm nhiều năm học tập và làm việc tại Đức

Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Language Link Academic- Hà Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin