Tuyển Giáo viên TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Trường Tiểu học, THCS&THPT FPT, đường Trịnh Kiểm, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy môn Mĩ thuật cho học sinh Tiểu học, THCS và THPT
Thực hiện các quy chế về chuyên môn, hồ sơ, sổ sách theo yêu cầu
Tham gia họp chuyên môn, tập huấn, phát triển chuyên môn theo quy định
Tham gia xây dựng chương trình học/đề thi, hỗ trợ trông thi, chấm/chữa bài thi, hỗ trợ bồi dưỡng học sinh yếu kém hoặc gặp khó khăn trong học tập, hướng dẫn đội tuyển Học sinh Giỏi (nếu có),...
Đảm nhận công tác chủ nhiệm lớp (nếu có)
Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Mĩ thuật hoặc các chuyên ngành có liên quan (Hội họa, Mĩ thuật ứng dụng,...), có Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu chuyên ngành tốt nghiệp không thuộc khối ngành Sư phạm)
Có khả năng vẽ tay tốt
Có tinh thần học hỏi và sẵn sàng đổi mới phương pháp dạy học
Có tâm huyết với nghề, phẩm chất đạo đức tốt
Nhanh nhẹn, năng động, khả năng thích ứng cao, nhiệt tình, có thể hỗ trợ tổ chức các hoạt động sự kiện chung của nhà trường
Thành thạo các phần mềm, ứng dụng và các thiết bị hỗ trợ giảng dạy
Ưu tiên ứng viên am hiểu/thành thạo một số phần mềm/công cụ về thiết kế đồ họa hoặc có hiểu biết, kinh nghiệm giảng dạy về chất liệu mĩ thuật, thủ công mĩ nghệ truyền thống
Ưu tiên ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm giảng dạy trong các trường phổ thông chất lượng cao hoặc đã tham gia tập huấn về chương trình phổ thông mới năm 2018.

Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập cạnh tranh (trả theo năng lực)
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Cơ hội được nhận hỗ trợ lên đến 200 triệu đồng khi tham gia học Tiến sĩ
Thưởng bài báo được công bố quốc tế: mức thưởng lên đến 100 triệu đồng/bài
Được nhận hỗ trợ khi tham gia hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế có bài tham luận: mức hỗ trợ lên đến 30 triệu đồng/người/năm
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại các đơn vị thuộc Tổ chức Giáo dục FPT
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

