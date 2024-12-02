Tuyển Giáo viên TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Trường Tiểu học, THCS&THPT FPT, đường Trịnh Kiểm, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy môn Mĩ thuật cho học sinh Tiểu học, THCS và THPT

Thực hiện các quy chế về chuyên môn, hồ sơ, sổ sách theo yêu cầu

Tham gia họp chuyên môn, tập huấn, phát triển chuyên môn theo quy định

Tham gia xây dựng chương trình học/đề thi, hỗ trợ trông thi, chấm/chữa bài thi, hỗ trợ bồi dưỡng học sinh yếu kém hoặc gặp khó khăn trong học tập, hướng dẫn đội tuyển Học sinh Giỏi (nếu có),...

Đảm nhận công tác chủ nhiệm lớp (nếu có)

Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Mĩ thuật hoặc các chuyên ngành có liên quan (Hội họa, Mĩ thuật ứng dụng,...), có Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu chuyên ngành tốt nghiệp không thuộc khối ngành Sư phạm)

Có khả năng vẽ tay tốt

Có tinh thần học hỏi và sẵn sàng đổi mới phương pháp dạy học

Có tâm huyết với nghề, phẩm chất đạo đức tốt

Nhanh nhẹn, năng động, khả năng thích ứng cao, nhiệt tình, có thể hỗ trợ tổ chức các hoạt động sự kiện chung của nhà trường

Thành thạo các phần mềm, ứng dụng và các thiết bị hỗ trợ giảng dạy

Ưu tiên ứng viên am hiểu/thành thạo một số phần mềm/công cụ về thiết kế đồ họa hoặc có hiểu biết, kinh nghiệm giảng dạy về chất liệu mĩ thuật, thủ công mĩ nghệ truyền thống

Ưu tiên ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm giảng dạy trong các trường phổ thông chất lượng cao hoặc đã tham gia tập huấn về chương trình phổ thông mới năm 2018.

Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập cạnh tranh (trả theo năng lực)

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Cơ hội được nhận hỗ trợ lên đến 200 triệu đồng khi tham gia học Tiến sĩ

Thưởng bài báo được công bố quốc tế: mức thưởng lên đến 100 triệu đồng/bài

Được nhận hỗ trợ khi tham gia hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế có bài tham luận: mức hỗ trợ lên đến 30 triệu đồng/người/năm

Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước

Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại các đơn vị thuộc Tổ chức Giáo dục FPT

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

