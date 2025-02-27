Tuyển Giáo viên TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 ngõ 786 Kim Giang, Thanh Trì

- Thanh Hoá

- Hưng Yên, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy theo thời khóa biểu, đảm bảo chất lượng và tiến độ chương trình học.
Chuẩn bị bài giảng, tài liệu giảng dạy, bài kiểm tra cho học sinh.
Chấm bài, đánh giá kết quả học tập của học sinh và nhập điểm lên hệ thống.
Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo phân công.
Hoàn thiện hồ sơ môn học (Phiếu báo giảng, Sổ tay giáo viên, danh sách ký thi, giáo án, kế hoạch giảng dạy,…) sau khi kết thúc môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy.
Có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm (bắt buộc đối với ứng viên không tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm).
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học hoặc các khóa đào tạo liên quan.
Kỹ năng truyền đạt tốt, nhiệt tình, trách nhiệm, linh hoạt trong phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh.
Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc làm việc trong lĩnh vực liên quan là một lợi thế.

Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo giờ giảng cạnh tranh.
Cơ hội phát triển và trở thành giáo viên cơ hữu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, Ngõ 786 Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

