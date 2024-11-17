Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 25 Triệu

Mức lương 3 - 25 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 Cầu Diễn, Toà văn phòng Intracom 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 3 - 25 Triệu

- Giảng dạy cho các đối tượng học sinh từ 5-17 tuổi.

- Báo cáo sau mỗi buổi dạy: Video giảng dạy Phiếu bài tập

- Hoàn thành báo cáo học tập

- Kiểm tra trình độ học tập và gửi kết quả học tập;

- Định hướng lộ trình học tập cho học sinh.

- Tổng hợp những ý kiến góp ý của học viên và phụ huynh, phản hồi thông tin đến quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi: Từ 20 tuổi trở lên

- Giới tính: Nam/nữ

- Trình độ Tiếng Anh (bắt buộc có một trong các chứng chỉ): IELTS từ 6.0 trở lên/ TOEIC từ 785 trở lên/ VSTEP (từ B2 trở lên). Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Anh, ngôn ngữ Anh. Có các chứng chỉ liên quan đến giảng dạy Tiếng Anh: TESOL, TEFL, Nghiệp vụ sư phạm - là một lợi thế.

- Kinh nghiệm chuyên môn: Dạy học tối thiểu 6 tháng liên tục trong vòng 1 năm gần đây. Phát âm rõ ràng, dễ nghe, không ngọng, không bị ảnh hưởng của giọng địa phương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm dạy online. - Cam kết làm việc tối thiểu 6 tháng sau khi ký hợp đồng chính thức.

- Có máy tính: loa, mic, webcam sử dụng tốt và đường truyền Internet ổn định đảm bảo phục vụ cho việc dạy học online.

- Thời gian làm việc: linh hoạt, ngoài giờ hành chính. Chỉ cẩn đảm bảo thực hiện công việc tối thiểu 8 giờ/tuần.

- Hình thức làm việc: Online

Tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 3.000.000 - đến 25.000.000đ/tháng.

- Được thưởng và tăng lương theo Quý, thưởng sinh nhật...

- Được tham gia chương trình đào tạo bài bản theo cấp độ chuyên môn về kỹ năng sư phạm và các khóa đào tạo chuyên sâu về Trí tuệ cảm xúc (EQ) do Chuyên gia Tâm lý Giáo dục Phan Hồ Điệp – mẹ của “thần đồng” Đỗ Nhật Nam giảng dạy và cấp chứng nhận.

- Được cung cấp sẵn giáo trình giảng dạy .

- Có đội ngũ hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật 24/7.

- Được tham gia các sự kiện và cuộc thi Tiếng Anh do Pantado tổ chức.

- Có lộ trình phát triển trở thành nhân sự chính thức - làm việc toàn thời gian (chuyên viên RND, QC,..) tại văn phòng. Có cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado

