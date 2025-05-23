Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 200000 - 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU
Mức lương
200000 - 1 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2 Sevin Office, 609 Trương Định, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 200000 - 1 Triệu
Tổ chức các hoạt động dạy và học theo hướng giúp phát triển năng lực cho học viên theo chương trình IELTS của Công ty
Tổ chức đánh giá hiệu quả học tập của viên theo kế hoạch để chủ động điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp
Chủ động tham gia hoạt động đào tạo, phát triển chuyên môn
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp;
Với Mức Lương 200000 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ độ tuổi từ 22-40
Tốt nghiệp Đại học trở lên
Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc các chuyên ngành tiếng Anh và có chứng chỉ sư phạm
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại vị trí tương đương
Chứng chỉ IELTS 7.5+ hoặc Chứng chỉ CEFR C1+
Có các chứng chỉ sư phạm là một lợi thế
Sử dụng thành thạo các phần mềm ClassIn Zoom, Google Meet, Google Drive, ….
Tốt nghiệp Đại học trở lên
Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc các chuyên ngành tiếng Anh và có chứng chỉ sư phạm
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại vị trí tương đương
Chứng chỉ IELTS 7.5+ hoặc Chứng chỉ CEFR C1+
Có các chứng chỉ sư phạm là một lợi thế
Sử dụng thành thạo các phần mềm ClassIn Zoom, Google Meet, Google Drive, ….
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 150.000 - 500.000/giờ tùy theo năng lực
Cơ hội đào tạo thành giảng viên trung cấp và cao cấp;
Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện theo chương trình của công ty;
Review công việc xét tăng lương theo năng lực thực tế;
Cơ hội đào tạo thành giảng viên trung cấp và cao cấp;
Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện theo chương trình của công ty;
Review công việc xét tăng lương theo năng lực thực tế;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI