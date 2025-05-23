Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 200000 - 1 Triệu

Mức lương 200000 - 1 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 Sevin Office, 609 Trương Định, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 200000 - 1 Triệu

Tổ chức các hoạt động dạy và học theo hướng giúp phát triển năng lực cho học viên theo chương trình IELTS của Công ty

Tổ chức đánh giá hiệu quả học tập của viên theo kế hoạch để chủ động điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp

Chủ động tham gia hoạt động đào tạo, phát triển chuyên môn

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp;

Với Mức Lương 200000 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ độ tuổi từ 22-40

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc các chuyên ngành tiếng Anh và có chứng chỉ sư phạm

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại vị trí tương đương

Chứng chỉ IELTS 7.5+ hoặc Chứng chỉ CEFR C1+

Có các chứng chỉ sư phạm là một lợi thế

Sử dụng thành thạo các phần mềm ClassIn Zoom, Google Meet, Google Drive, ….

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 150.000 - 500.000/giờ tùy theo năng lực

Cơ hội đào tạo thành giảng viên trung cấp và cao cấp;

Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện theo chương trình của công ty;

Review công việc xét tăng lương theo năng lực thực tế;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin