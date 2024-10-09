Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Pinta Việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty TNHH Pinta Việt nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 14 BT2, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Giảng dạy Tiếng Anh trẻ em theo chương trình của Trung tâm.
- Công tác chủ nhiệm lớp, đảm bảo chất lượng học tập cho học sinh.
- Hỗ trợ phát triển học liệu và các sản phẩm giáo dục.
- Tham gia các hoạt động trải nghiệm học tập cùng học sinh.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ ngôn ngữ tốt.
- Đam mê và mong muốn trở thành chuyên gia giảng dạy.
- Sẵn sàng tham gia các hoạt động cùng công ty.
Tại Công ty TNHH Pinta Việt nam Thì Được Hưởng Những Gì
1. Thu nhập khởi điểm 10 - 15tr (sau 6 tháng), và cao hơn nhiều khi trở thành quản lý.
2. Phát triển bản thân mạnh mẽ với Pinta Training và Pinta Ideas.
3. Cơ hội học tập cùng các chuyên gia giảng dạy hàng đầu Việt Nam.
4. Chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo pháp định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pinta Việt nam
