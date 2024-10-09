Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Pinta Việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 14 BT2, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Giảng dạy Tiếng Anh trẻ em theo chương trình của Trung tâm.

- Công tác chủ nhiệm lớp, đảm bảo chất lượng học tập cho học sinh.

- Hỗ trợ phát triển học liệu và các sản phẩm giáo dục.

- Tham gia các hoạt động trải nghiệm học tập cùng học sinh.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ ngôn ngữ tốt.

- Đam mê và mong muốn trở thành chuyên gia giảng dạy.

- Sẵn sàng tham gia các hoạt động cùng công ty.

Tại Công ty TNHH Pinta Việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập khởi điểm 10 - 15tr (sau 6 tháng), và cao hơn nhiều khi trở thành quản lý.

2. Phát triển bản thân mạnh mẽ với Pinta Training và Pinta Ideas.

3. Cơ hội học tập cùng các chuyên gia giảng dạy hàng đầu Việt Nam.

4. Chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo pháp định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pinta Việt nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin