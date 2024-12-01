Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 12 ...và 3 địa điểm khác, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Giảng dạy tiếng Anh giao tiếp, đã có sẵn giáo trình.

- Tuyển cho AROMA - Anh ngữ cho người đi làm cùng hệ thống với Luklak

- Giáo viên chịu trách nhiệm giảng dạy cho 1 khoá học khoảng 40-80 giờ.

- Thời gian 1 lớp: 1.5 giờ, hoặc 2 giờ.

- Đối tượng học viên: thiếu niên (11 -17 tuổi)

- Giờ học: 1 tiếng rưỡi/buổi; giáo viên có thể chọn 1 trong 3 khung: 18:00 – 19:30, 18:30 – 20:00 và 19:00 – 20:30 (ưu tiên 18:30 – 20:00)

- Địa điểm dạy: Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân

- Ngoài ra, còn nhiều lớp thời gian khác, địa điểm khác ở Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh. Có thể nhận nhiều lớp chủ động theo thời gian cá nhân.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh năm 1982 - 2002, là giáo viên nữ.

- Tiếng Anh tốt 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), phát âm chuẩn, diễn đạt rõ ràng.

- Ưu tiên có chứng chỉ Tiếng Anh: IELTS từ 7.0, TOEIC từ 800 (Hoặc trình độ tương đương). Tốt nghiệp Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tương đương: TESOL, CELTA,...

- Tác phong chuyên nghiệp, đúng giờ và trách nhiệm cao với công việc.

- Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho thiếu niên là một lợi thế.

- Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tuỳ thuộc vào năng lực: 400.000 VNĐ - 550.000 VNĐ/ca (1.5h-2h dạy)

- Có hỗ trợ chi phí đi lại

- Được đào tạo phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học viên.

- Được tiếp cận với hệ thống phần mềm hiện đại.

- Mở rộng mối quan hệ vì đối tượng học viên duy nhất là người đi làm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.