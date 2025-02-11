Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam
- Hà Nội:
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non và Tiểu học (Parttime, Fulltime) theo chương trình học có sẵn tại trường
+ Giảng dạy tiếng anh cho trẻ Mầm non: Ưu tiên ứng viên có thể giảng dạy tại khu vực Long Biên
+ Giảng dạy tiếng anh cho trẻ Tiểu học: Ưu tiên ứng viên có thể giảng dạy tại khu vực Đông Anh
Giảng dạy chính và hỗ trợ giáo viên nước ngoài
Hỗ trợ soạn giáo án, xây dựng chương trình học
Theo dõi và nhận xét học sinh hàng ngày, hàng tuần
Thời gian dạy trong giờ hành chính, lịch dạy linh hoạt theo giờ rảnh của ứng viên.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chấp nhận sinh viên đang theo học các chuyên ngành trên (đối với giảng dạy tiếng anh cho trẻ Mầm non)
Tiếng anh lưu loát, thành thạo
Ưu tiên các ứng viên khu vực Đông Anh, Long Biên
Có kinh nghiệm thực giảng tiếng Anh Mầm non/Tiểu học lớp từ 3 học sinh trở lên.
Có khả năng truyền đạt, tự tin giao tiếp
Có thể đi dạy full lịch trong tuần là một lợi thế.
Lịch dạy giờ hành chính
Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Lễ, Tết...
Được tham gia các khóa tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn
Môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Du lịch, các hoạt động ngoại khoá hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
