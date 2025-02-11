Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non và Tiểu học (Parttime, Fulltime) theo chương trình học có sẵn tại trường

+ Giảng dạy tiếng anh cho trẻ Mầm non: Ưu tiên ứng viên có thể giảng dạy tại khu vực Long Biên

+ Giảng dạy tiếng anh cho trẻ Tiểu học: Ưu tiên ứng viên có thể giảng dạy tại khu vực Đông Anh

Giảng dạy chính và hỗ trợ giáo viên nước ngoài

Hỗ trợ soạn giáo án, xây dựng chương trình học

Theo dõi và nhận xét học sinh hàng ngày, hàng tuần

Thời gian dạy trong giờ hành chính, lịch dạy linh hoạt theo giờ rảnh của ứng viên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Anh hoặc sư phạm tiếng Anh, chứng chỉ tiếng Anh,...

Chấp nhận sinh viên đang theo học các chuyên ngành trên (đối với giảng dạy tiếng anh cho trẻ Mầm non)

Tiếng anh lưu loát, thành thạo

Ưu tiên các ứng viên khu vực Đông Anh, Long Biên

Có kinh nghiệm thực giảng tiếng Anh Mầm non/Tiểu học lớp từ 3 học sinh trở lên.

Có khả năng truyền đạt, tự tin giao tiếp

Có thể đi dạy full lịch trong tuần là một lợi thế.

Lịch dạy giờ hành chính

Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Fulltime upto 18.000.000/tháng (Phụ thuộc vào năng lực làm việc và thời gian làm việc thực tế giảng dạy); parttime upto 150.000/giờ giảng dạy + Phụ cấp

Thưởng Lễ, Tết...

Được tham gia các khóa tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn

Môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

Du lịch, các hoạt động ngoại khoá hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

