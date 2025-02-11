Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non và Tiểu học (Parttime, Fulltime) theo chương trình học có sẵn tại trường
Mầm non và
Tiểu học
+ Giảng dạy tiếng anh cho trẻ Mầm non: Ưu tiên ứng viên có thể giảng dạy tại khu vực Long Biên
+ Giảng dạy tiếng anh cho trẻ Tiểu học: Ưu tiên ứng viên có thể giảng dạy tại khu vực Đông Anh
Giảng dạy chính và hỗ trợ giáo viên nước ngoài
Hỗ trợ soạn giáo án, xây dựng chương trình học
Theo dõi và nhận xét học sinh hàng ngày, hàng tuần
Thời gian dạy trong giờ hành chính, lịch dạy linh hoạt theo giờ rảnh của ứng viên.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Anh hoặc sư phạm tiếng Anh, chứng chỉ tiếng Anh,...
Chấp nhận sinh viên đang theo học các chuyên ngành trên (đối với giảng dạy tiếng anh cho trẻ Mầm non)
Tiếng anh lưu loát, thành thạo
Ưu tiên các ứng viên khu vực Đông Anh, Long Biên
Có kinh nghiệm thực giảng tiếng Anh Mầm non/Tiểu học lớp từ 3 học sinh trở lên.
Có khả năng truyền đạt, tự tin giao tiếp
Có thể đi dạy full lịch trong tuần là một lợi thế.
Lịch dạy giờ hành chính

Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Fulltime upto 18.000.000/tháng (Phụ thuộc vào năng lực làm việc và thời gian làm việc thực tế giảng dạy); parttime upto 150.000/giờ giảng dạy + Phụ cấp
Thưởng Lễ, Tết...
Được tham gia các khóa tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn
Môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Du lịch, các hoạt động ngoại khoá hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 80A Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

