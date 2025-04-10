Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Giáo viên tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lilaha Complex Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Quản lý học viên của lớp học mà mình được phân công phụ trách, duy trì môi trường học tập tích cực và quản lý lớp học để đảm bảo sự tập trung và tham gia tích cực của học viên. Giảng dạy tiếng Nhật và giáo dục định hướng cho các bạn TTS, DHS.
Giảng dạy về văn hóa, con người và cách làm việc trong môi trường các doanh nghiệp tại Nhật Bản
Tổ chức hoạt động thực hành, hoạt động nhóm để phát triển kỹ năng giao tiếp và thực hành ngôn ngữ trong tình huống thực tế, tạo cơ hội cho học viên thực hành tiếng Nhật thông qua các hoạt động nhỏ và thảo luận nhóm
Lập báo cáo hàng tuần, tháng về kết quả đào tạo thực tập sinh của lớp mình trực tiếp phụ trách gửi Quản lý phụ trách
Tham gia biên soạn giáo án giảng dạy tiếng Nhật và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho học viên; Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, công cụ giảng dạy mới. Thực hiện việc soạn đề kiểm tra, đề thi theo sự phân công sắp xếp của Trung tâm
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Quản lý

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn và kiến thức chuyên môn
Tốt nghiệp/ có trình độ Tiếng Nhật thành thạo tương đương trình độ Đại học ngôn ngữ Tiếng Nhật (N3 trở lên)
Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ sư phạm và/hoặc giảng dạy tiếng Nhật
Tiếng Nhật thông thạo, có khả năng sử dụng tiếng Nhật tốt và có thể đọc, viết và nói thông thạo o Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ được công nhận về giảng dạy tiếng Nhật như JLPT (Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật) hoặc tương đương
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật trở lên cho học sinh ở các lứa tuổi và trình độ khác nhau
Có kiến thức, hiểu biết về văn hóa và con người nước Nhật
Ưu tiên ứng viên từng học tập/ sinh sống tại Nhật
Kỹ năng/ khả năng, Thành thạo tin học văn phòng
Kỹ năng giao tiếp cá nhân xuất sắc, giao tiếp tốt, kiên nhẫn, đồng cảm và có thể thiết lập mối quan hệ với học sinh
Khả năng phát triển tài liệu khóa học, giáo án và đánh giá phù hợp với chương trình giảng dạy và nhu cầu của học viên
Đam mê giảng dạy và có sự cam kết nâng cao trình độ tiếng Nhật của người học
Tính linh hoạt với phương pháp giảng dạy của bản thân và có thể điều chỉnh cũng như sửa đổi tài liệu khóa học theo tốc độ học tập và nhu cầu của học viên
Khả năng giao tiếp tốt, Khả năng làm việc Teamwork

Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: hấp dẫn
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Được tham gia các khóa học nhằm nâng cao nghiệp vụ
Được xét thưởng, vinh danh hàng năm
Được tham gia các hoạt động mang đậm chất văn hóa Doanh nghiệp. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Duy trì và phát triển nét văn hóa \"Làm hết sức, chơi hết mình\"
Thưởng danh hiệu thi đua 1 lần/năm
Du lịch, teambilding 1 lần/ năm
Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động hiện hành
Được trang bị bảo hiểm sức khỏe PTI
Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, Tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

