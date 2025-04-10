Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lilaha Complex Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Quản lý học viên của lớp học mà mình được phân công phụ trách, duy trì môi trường học tập tích cực và quản lý lớp học để đảm bảo sự tập trung và tham gia tích cực của học viên. Giảng dạy tiếng Nhật và giáo dục định hướng cho các bạn TTS, DHS.

Giảng dạy về văn hóa, con người và cách làm việc trong môi trường các doanh nghiệp tại Nhật Bản

Tổ chức hoạt động thực hành, hoạt động nhóm để phát triển kỹ năng giao tiếp và thực hành ngôn ngữ trong tình huống thực tế, tạo cơ hội cho học viên thực hành tiếng Nhật thông qua các hoạt động nhỏ và thảo luận nhóm

Lập báo cáo hàng tuần, tháng về kết quả đào tạo thực tập sinh của lớp mình trực tiếp phụ trách gửi Quản lý phụ trách

Tham gia biên soạn giáo án giảng dạy tiếng Nhật và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho học viên; Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, công cụ giảng dạy mới. Thực hiện việc soạn đề kiểm tra, đề thi theo sự phân công sắp xếp của Trung tâm

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Quản lý

Trình độ học vấn và kiến thức chuyên môn

Tốt nghiệp/ có trình độ Tiếng Nhật thành thạo tương đương trình độ Đại học ngôn ngữ Tiếng Nhật (N3 trở lên)

Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ sư phạm và/hoặc giảng dạy tiếng Nhật

Tiếng Nhật thông thạo, có khả năng sử dụng tiếng Nhật tốt và có thể đọc, viết và nói thông thạo o Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ được công nhận về giảng dạy tiếng Nhật như JLPT (Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật) hoặc tương đương

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật trở lên cho học sinh ở các lứa tuổi và trình độ khác nhau

Có kiến thức, hiểu biết về văn hóa và con người nước Nhật

Ưu tiên ứng viên từng học tập/ sinh sống tại Nhật

Kỹ năng/ khả năng, Thành thạo tin học văn phòng

Kỹ năng giao tiếp cá nhân xuất sắc, giao tiếp tốt, kiên nhẫn, đồng cảm và có thể thiết lập mối quan hệ với học sinh

Khả năng phát triển tài liệu khóa học, giáo án và đánh giá phù hợp với chương trình giảng dạy và nhu cầu của học viên

Đam mê giảng dạy và có sự cam kết nâng cao trình độ tiếng Nhật của người học

Tính linh hoạt với phương pháp giảng dạy của bản thân và có thể điều chỉnh cũng như sửa đổi tài liệu khóa học theo tốc độ học tập và nhu cầu của học viên

Khả năng giao tiếp tốt, Khả năng làm việc Teamwork

Mức thu nhập: hấp dẫn

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Được tham gia các khóa học nhằm nâng cao nghiệp vụ

Được xét thưởng, vinh danh hàng năm

Được tham gia các hoạt động mang đậm chất văn hóa Doanh nghiệp. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Duy trì và phát triển nét văn hóa \"Làm hết sức, chơi hết mình\"

Thưởng danh hiệu thi đua 1 lần/năm

Du lịch, teambilding 1 lần/ năm

Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động hiện hành

Được trang bị bảo hiểm sức khỏe PTI

Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ

