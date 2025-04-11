Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố

Giáo viên tiếng Trung

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 476A Đại Lộ Bình Dương, Khu 8, P. Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Thủ Dầu Một, Quận 3

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tham gia giảng dạy các khóa học: Tiếng Trung HSK, Tiếng Trung giao tiếp,...
Đảm bảo tiến độ chương trình và chất lượng khóa học theo định hướng giảng dạy của SHZ
Theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của mỗi học viên trong suốt khóa học, đảm bảo đầu ra theo trình độ cấp lớp tương ứng

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phải đảm bảo nhận dạy tối thiểu 2 lớp tối
Đam mê công việc giảng dạy
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan là một lợi thế
Năng lực tiếng Trung tương đương HSK6 (nếu ƯV chưa có HSK6 sẽ được test tại SHZ)
Có kỹ năng thiết kế các bài giảng phù hợp với định hướng của SHZ và định hướng mục tiêu của khóa học.

Tại Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản >= 2.604.000đ/ lớp/ tháng/ 24 tiết + thưởng
Thưởng cuối năm theo KPI và số tiết giảng dạy
Các chính sách phúc lợi khác của SHZ
Được đào tạo kĩ năng, phương pháp giảng dạy trước khi đứng lớp
Được đào tạo về chuyên môn trong suốt quá trình giảng dạy tại SHZ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố

Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 247 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-tieng-trung-thu-nhap-10-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job348911
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Echinese
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty TNHH Echinese làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Echinese
Hạn nộp: 11/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 25 Triệu
Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 200000 - 200000 Triệu
Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 0.2 - 0.2 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Hạn nộp: 01/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Quảng Ninh Còn 107 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Quảng Ninh Còn 107 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Echinese
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty TNHH Echinese làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Echinese
Hạn nộp: 11/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 25 Triệu
Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 200000 - 200000 Triệu
Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 0.2 - 0.2 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Hạn nộp: 01/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 200000 - 200000 Triệu Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon
0.2 - 0.2 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 25 Triệu Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố
11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
16 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm