Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 476A Đại Lộ Bình Dương, Khu 8, P. Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Thủ Dầu Một, Quận 3

Giáo viên tiếng Trung

Tham gia giảng dạy các khóa học: Tiếng Trung HSK, Tiếng Trung giao tiếp,...

Đảm bảo tiến độ chương trình và chất lượng khóa học theo định hướng giảng dạy của SHZ

Theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của mỗi học viên trong suốt khóa học, đảm bảo đầu ra theo trình độ cấp lớp tương ứng

Yêu Cầu Công Việc

Phải đảm bảo nhận dạy tối thiểu 2 lớp tối

Đam mê công việc giảng dạy

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan là một lợi thế

Năng lực tiếng Trung tương đương HSK6 (nếu ƯV chưa có HSK6 sẽ được test tại SHZ)

Có kỹ năng thiết kế các bài giảng phù hợp với định hướng của SHZ và định hướng mục tiêu của khóa học.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cơ bản >= 2.604.000đ/ lớp/ tháng/ 24 tiết + thưởng

Thưởng cuối năm theo KPI và số tiết giảng dạy

Các chính sách phúc lợi khác của SHZ

Được đào tạo kĩ năng, phương pháp giảng dạy trước khi đứng lớp

Được đào tạo về chuyên môn trong suốt quá trình giảng dạy tại SHZ

