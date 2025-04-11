Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 476A Đại Lộ Bình Dương, Khu 8, P. Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Thủ Dầu Một, Quận 3
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Tham gia giảng dạy các khóa học: Tiếng Trung HSK, Tiếng Trung giao tiếp,...
Đảm bảo tiến độ chương trình và chất lượng khóa học theo định hướng giảng dạy của SHZ
Theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của mỗi học viên trong suốt khóa học, đảm bảo đầu ra theo trình độ cấp lớp tương ứng
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Phải đảm bảo nhận dạy tối thiểu 2 lớp tối
Đam mê công việc giảng dạy
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan là một lợi thế
Năng lực tiếng Trung tương đương HSK6 (nếu ƯV chưa có HSK6 sẽ được test tại SHZ)
Có kỹ năng thiết kế các bài giảng phù hợp với định hướng của SHZ và định hướng mục tiêu của khóa học.
Tại Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản >= 2.604.000đ/ lớp/ tháng/ 24 tiết + thưởng
Thưởng cuối năm theo KPI và số tiết giảng dạy
Các chính sách phúc lợi khác của SHZ
Được đào tạo kĩ năng, phương pháp giảng dạy trước khi đứng lớp
Được đào tạo về chuyên môn trong suốt quá trình giảng dạy tại SHZ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
