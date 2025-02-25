Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 7 đường 59, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
Giáo viên đảm nhận giảng dạy các lớp từ HSK 1,2,3,4 online theo sự phân bổ từ trung tâm và tuỳ vào năng lực của giáo viên.
Giảng dạy theo giáo trình do trung tâm chuẩn bị sẵn.
Địa chỉ làm việc: Quận 2 - TP HCM (Giáo viên có thể dạy tại nhà 100%)
Thời gian làm việc: 19:00 đến 21h00 các ngày trong tuần (được chọn lịch dạy 246 hoặc 357)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tiếng Trung từ HSK 5 trở lên.
Nhiệt huyết, tận tâm, vui vẻ, thân thiện.
Có kinh nghiệm là một lợi thế, nhưng không bắt buộc
Có thái độ nghiêm túc với công việc và xác định gắn bó ít nhất 6 tháng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo nghiệp vụ miễn phí, môi trường làm việc năng động, dễ thương.
Được trang bị kĩ năng kĩ càng trong môi trường chuyên nghiệp.
Thời gian linh hoạt phù hợp với lịch đăng kí của giáo viên
Giáo trình, giáo án có sẵn.
Giáo viên ở xa có thể dạy ở nhà 100%, chỉ cần đảm bảo ánh sáng, đường truyền, âm thanh rõ ràng.
Được xét tăng lương nếu đảm bảo số lượng học viên lên kì.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
