Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Minh Đức
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 44 Trần Vĩ
- Mai Dịch
- Cầu Giấy – Hà Nội, Cầu Giấy ...và 5 địa điểm khác, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Giảng dạy tiếng Trung tại trung tâm
Biên soạn giáo án, tài liệu giảng dạy
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên và đề xuất phương pháp giảng dạy hiệu quả
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung
Hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành về tiếng Hàn/Nhật
Đối với giáo viên tiếng Trung HSK5 trở lên
Hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành về tiếng Hàn/Nhật
Đối với giáo viên tiếng Trung HSK5 trở lên
Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Minh Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Được cung cấp đầy đủ tài liệu, slide bài giảng khi dạy.
Được hỗ trợ học phí khi học tiếng Hàn, Nhật tại trung tâm khi gắn bó với trung tâm trên 6 tháng
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Có cơ hội trở thành giáo viên fulltime chính thức của trung tâm
Được tham gia các hoạt động truyền thông của SOFL
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Minh Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
