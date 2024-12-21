Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 44 Trần Vĩ - Mai Dịch - Cầu Giấy – Hà Nội, Cầu Giấy ...và 5 địa điểm khác, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Giảng dạy tiếng Trung tại trung tâm

Biên soạn giáo án, tài liệu giảng dạy

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên và đề xuất phương pháp giảng dạy hiệu quả

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung

Hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành về tiếng Hàn/Nhật

Đối với giáo viên tiếng Trung HSK5 trở lên

Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Minh Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp đầy đủ tài liệu, slide bài giảng khi dạy.

Được hỗ trợ học phí khi học tiếng Hàn, Nhật tại trung tâm khi gắn bó với trung tâm trên 6 tháng

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Có cơ hội trở thành giáo viên fulltime chính thức của trung tâm

Được tham gia các hoạt động truyền thông của SOFL

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Minh Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin