Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH HOA NGỮ NIHAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH HOA NGỮ NIHAO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1152 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy tiếng Trung cho học viên ở các trình độ từ cơ bản đến nâng cao
Chuẩn bị và thiết kế giáo án phù hợp tương ứng với giáo trình và định hướng của trung tâm.
Theo dõi và đánh giá năng lực của học viên trong khóa học.
Báo cáo tiến độ học tập của lớp học và tình hình của học viên.
Hỗ trợ và tư vấn các phương pháp học tiếng Trung hiệu quả cho học viên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn Ngữ Trung.
Có tối thiểu chứng chỉ HSK5 trở lên.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong công tác giảng dạy.
Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt.
Có kỹ năng sử dụng các công cụ công nghệ giảng dạy: Word, PowerPoint, Microsoft Teams.
Yêu thích công việc giảng dạy và truyền đạt kiến thức tới học viên.
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động và có tính kỷ luật trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH HOA NGỮ NIHAO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận.
Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện và chuyên nghiệp.
Được trau dồi và học tập thêm các kỹ năng giảng dạy.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOA NGỮ NIHAO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
