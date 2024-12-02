Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH HOA NGỮ NIHAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1152 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy tiếng Trung cho học viên ở các trình độ từ cơ bản đến nâng cao

Chuẩn bị và thiết kế giáo án phù hợp tương ứng với giáo trình và định hướng của trung tâm.

Theo dõi và đánh giá năng lực của học viên trong khóa học.

Báo cáo tiến độ học tập của lớp học và tình hình của học viên.

Hỗ trợ và tư vấn các phương pháp học tiếng Trung hiệu quả cho học viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn Ngữ Trung.

Có tối thiểu chứng chỉ HSK5 trở lên.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong công tác giảng dạy.

Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt.

Có kỹ năng sử dụng các công cụ công nghệ giảng dạy: Word, PowerPoint, Microsoft Teams.

Yêu thích công việc giảng dạy và truyền đạt kiến thức tới học viên.

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động và có tính kỷ luật trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HOA NGỮ NIHAO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận.

Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện và chuyên nghiệp.

Được trau dồi và học tập thêm các kỹ năng giảng dạy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOA NGỮ NIHAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.