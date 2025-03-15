Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẦU TƯ HOA LẠC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẦU TƯ HOA LẠC
Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 23 đường số 3, KDC Kim Sơn, P. Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh., Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 5 - 15 Triệu
Trực tiếp đứng lớp giảng dạy tiếng Trung online hoặc offline, dạy từ sơ cấp đến cao cấp
Soạn thảo tài liệu phục vụ cho chương trình học
Soạn đề thi, chuẩn bị các bài kiểm tra cho học viên
Giao bài tập và chấm bài cho học viên
Giám sát, quản lý chất lượng đầu ra của những lớp được phân công
Giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của học viên trong toàn khóa học
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Trung hoặc trình độ HSK6
Có kinh nghiệm giảng dạy 2 năm trở lên
Tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẦU TƯ HOA LẠC Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Bán thời gian, linh hoạt theo khung giờ hoặc toàn thời gian theo giờ hành chính.
Thu nhập: Từ 10 TRIỆU trở lên (vị trí toàn thời gian) và thương lượng cho vị trí part-time.
Các phúc lợi khác theo thoả thuận
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẦU TƯ HOA LẠC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
