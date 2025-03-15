Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẦU TƯ HOA LẠC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 đường số 3, KDC Kim Sơn, P. Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh., Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

Trực tiếp đứng lớp giảng dạy tiếng Trung online hoặc offline, dạy từ sơ cấp đến cao cấp

Soạn thảo tài liệu phục vụ cho chương trình học

Soạn đề thi, chuẩn bị các bài kiểm tra cho học viên

Giao bài tập và chấm bài cho học viên

Giám sát, quản lý chất lượng đầu ra của những lớp được phân công

Giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của học viên trong toàn khóa học

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Trung hoặc trình độ HSK6

Có kinh nghiệm giảng dạy 2 năm trở lên

Tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẦU TƯ HOA LẠC Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Bán thời gian, linh hoạt theo khung giờ hoặc toàn thời gian theo giờ hành chính.

Thu nhập: Từ 10 TRIỆU trở lên (vị trí toàn thời gian) và thương lượng cho vị trí part-time.

Các phúc lợi khác theo thoả thuận

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẦU TƯ HOA LẠC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin