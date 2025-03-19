Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 139 Đường số 7, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Thực hiện công việc giảng dạy theo giáo trình của Trung tâm.
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Phòng Đào tạo.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cử nhân, Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Trung hoặc Sư phạm tiếng Trung tại các trường Đại học trong và ngoài nước.
Có trình độ từ HSK5 trở lên.
Có kinh nghiệm giảng dạy, kỹ năng sư phạm, xử lý tình huống tốt.
Yêu thích công việc giảng dạy, sẵn sàng đổi mới.
Trang bị laptop hỗ trợ công việc.
Có trình độ từ HSK5 trở lên.
Có kinh nghiệm giảng dạy, kỹ năng sư phạm, xử lý tình huống tốt.
Yêu thích công việc giảng dạy, sẵn sàng đổi mới.
Trang bị laptop hỗ trợ công việc.
Tại Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 150.000 - 200.000/giờ, tùy theo năng lực và cấp độ lớp.
Thu nhập khác: học viên học thử đã đăng ký, lớp vượt sỉ số yêu cầu, giáo viên xuất sắc hàng quý-năm.
Xem xét nâng bậc lương hàng năm.
Tham gia các buổi đào tạo định kỳ nâng cao năng lực chuyên môn.
Tham gia các hoạt động dã ngoại, team building.
Thu nhập khác: học viên học thử đã đăng ký, lớp vượt sỉ số yêu cầu, giáo viên xuất sắc hàng quý-năm.
Xem xét nâng bậc lương hàng năm.
Tham gia các buổi đào tạo định kỳ nâng cao năng lực chuyên môn.
Tham gia các hoạt động dã ngoại, team building.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI