Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ PEGASUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ PEGASUS
- Hồ Chí Minh: 316 Lý Thường Kiệt, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy tiếng Trung: Dạy các khóa học từ sơ cấp đến nâng cao cho học viên theo giáo trình của trung tâm hoặc thiết kế bài giảng phù hợp.
Soạn giáo án & tài liệu học tập: Chuẩn bị bài giảng, bài tập, đề thi, tài liệu tham khảo giúp học viên học hiệu quả.
Theo dõi và đánh giá học viên: Kiểm tra, đánh giá tiến độ học tập và đưa ra phương án cải thiện.
Hỗ trợ học viên: Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn cách phát âm, ngữ pháp, luyện nghe nói và giao tiếp thực tế.
Cập nhật xu hướng giảng dạy: Nâng cao kỹ năng, tìm hiểu phương pháp dạy học mới để áp dụng hiệu quả.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tiếng Trung HSK5 hoặc HSK6
Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc chứng chỉ sư phạm là lợi thế.
Có kinh nghiệm giảng dạy
Phát âm chuẩn, giao tiếp tốt, kỹ năng truyền đạt dễ hiểu.
Chủ động, sáng tạo trong cách dạy để học viên không bị nhàm chán.
Chủ động, sáng tạo
Thành thạo công cụ giảng dạy online (Zoom, Google Meet, PowerPoint…).
Thành thạo công cụ giảng dạy online
Có trách nhiệm, nhiệt tình và kiên nhẫn với học viên.
Có trách nhiệm, nhiệt tình và kiên nhẫn
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ PEGASUS Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về phương pháp giảng dạy, nâng cao kỹ năng.
Cơ hội thăng tiến lên trưởng nhóm giảng viên, quản lý đào tạo.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ PEGASUS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI