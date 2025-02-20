Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ PEGASUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 316 Lý Thường Kiệt, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy tiếng Trung: Dạy các khóa học từ sơ cấp đến nâng cao cho học viên theo giáo trình của trung tâm hoặc thiết kế bài giảng phù hợp.

Soạn giáo án & tài liệu học tập: Chuẩn bị bài giảng, bài tập, đề thi, tài liệu tham khảo giúp học viên học hiệu quả.

Theo dõi và đánh giá học viên: Kiểm tra, đánh giá tiến độ học tập và đưa ra phương án cải thiện.

Hỗ trợ học viên: Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn cách phát âm, ngữ pháp, luyện nghe nói và giao tiếp thực tế.

Cập nhật xu hướng giảng dạy: Nâng cao kỹ năng, tìm hiểu phương pháp dạy học mới để áp dụng hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Trung HSK5 hoặc HSK6 (hoặc tương đương).

Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc chứng chỉ sư phạm là lợi thế.

Phát âm chuẩn, giao tiếp tốt, kỹ năng truyền đạt dễ hiểu.

Chủ động, sáng tạo trong cách dạy để học viên không bị nhàm chán.

Thành thạo công cụ giảng dạy online (Zoom, Google Meet, PowerPoint…).

Có trách nhiệm, nhiệt tình và kiên nhẫn với học viên.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ PEGASUS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng theo số lớp & học viên.

Được đào tạo về phương pháp giảng dạy, nâng cao kỹ năng.

Cơ hội thăng tiến lên trưởng nhóm giảng viên, quản lý đào tạo.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ PEGASUS

