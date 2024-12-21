Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÍ ĐẠT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 35 Nguyễn Đình chiểu, thị trấn Long Thành, Đồng Nai, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Giảng dạy và lập kế hoạch bài giảng theo giáo trình của Trung tâm đối với các lớp được bổ nhiệm

Tổ chức các hoạt động đối với học viên và hỗ trợ các sự kiện ngoại khoá

Công việc có thể thay đổi tuỳ theo yêu cầu của Trung tâm dựa trên trình độ lớp dạy và số lượng học viên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành tiếng Trung, có chứng chỉ HSK5 trở lên (có chứng chỉ sư phạm là điểm mạnh)

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy (online hoặc offline), chưa có sẽ được đào tạo thêm.

Có trách nghiệm và nhiệt huyết với nghề

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÍ ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực

Thưởng doanh số hiệu quả công việc, lương tháng 13

Chế độ Bảo hiểm đầy đủ theo quy định Luật lao động (BHYT-BHXH-BHTN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÍ ĐẠT

