Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
Giáo viên tiểu học

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 99 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy theo chương trình Bộ Giáo dục và kế hoạch dạy học của nhà trường
Quan tâm, chăm sóc cho học sinh
Đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy
Thực hiện các nhiệm vụ khi được phân công,...
Địa điểm làm việc: cơ sở Riverside (Quận 7)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy - Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
Năng lực sư phạm vững vàng, am hiểu tâm lý học sinh
Chất giọng truyền cảm
Có kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Xét lương, thưởng hằng năm theo năng lực và kết quả hoạt động kinh doanh
VAS thanh toán tất cả các khoản bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân (nếu có phát sinh)
Miễn giảm 50% học phí (tối đa 2 con)
Bảo hiểm tai nạn
Cơm trưa
Đồng phục
Tham quan du lịch; Team-building
Chương trình đào tạo nội bộ dành cho GV Tiểu học

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 594 Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

