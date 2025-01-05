Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 99 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy theo chương trình Bộ Giáo dục và kế hoạch dạy học của nhà trường

Quan tâm, chăm sóc cho học sinh

Đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy

Thực hiện các nhiệm vụ khi được phân công,...

Địa điểm làm việc: cơ sở Riverside (Quận 7)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy - Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

Năng lực sư phạm vững vàng, am hiểu tâm lý học sinh

Chất giọng truyền cảm

Có kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Xét lương, thưởng hằng năm theo năng lực và kết quả hoạt động kinh doanh

VAS thanh toán tất cả các khoản bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân (nếu có phát sinh)

Miễn giảm 50% học phí (tối đa 2 con)

Bảo hiểm tai nạn

Cơm trưa

Đồng phục

Tham quan du lịch; Team-building

Chương trình đào tạo nội bộ dành cho GV Tiểu học

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin