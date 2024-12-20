Tuyển Giáo viên tiểu học Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 80/68 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Gò Vấp, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công tác chủ nhiệm và chăm sóc học sinh

Xây dựng các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;

Quản lý lớp học và xử lý các tình huống sư phạm theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu;

Tham gia phối hợp với các giáo viên bộ môn để đánh giá, cải thiện kế hoạch giảng dạy và kết quả học tập của học sinh;

Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng và được Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng Tiểu học phê duyệt;

Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội có liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục và hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh lớp mình chủ nhiệm;

Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, kết nối trao đổi thông tin giữa nhà trường và phụ huynh theo quy định;

Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp và kết quả học tập của học sinh với Phó Hiệu trưởng Tiểu học/ Hiệu trưởng.

2. Giảng dạy

Tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy theo phân phối chương trình và xác định nhiệm vụ giáo dục, dạy học của cá nhân gắn với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường và tổ chuyên môn;

Biên soạn và thiết kế bài học, tổ chức học sinh học tập hiệu quả và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường. Đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình dạy học và chuẩn kiến thức kỹ năng Chương trình giáo dục quốc gia;

Xây dựng hệ thống bài tập, kiến tạo và thẩm định quá trình dạy và học để đảm bảo sự tiến bộ của học sinh, thực hiện hiệu quả việc bồi dưỡng và hỗ trợ học tập dành cho học sinh;

Chủ động kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả học tập, giúp đỡ học sinh về học tập và tâm lý nhằm tạo môi trường học tập hạnh phúc, học sinh luôn tiến bộ, yêu trường lớp và thầy cô;

Xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình dạy học và chuẩn kiến thức kỹ năng Chương trình giáo dục quốc gia;

3. Nghiên cứu & Phát triển

Thực hiện công tác chuyên môn như lên chuyên đề, tham dự các chuyên đề dạy mẫu của các cụm trường được phân công, tham gia các buổi tập huấn chuyên môn trong hệ thống nhà trường;

Tham gia dự giờ, đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm với giáo viên khác theo quy định;

Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo mô hình dự án, tự làm đồ dùng dạy học & thực hiện giảng dạy theo dự án.

4. Các chức năng khác

Tham dự các cuộc họp của nhóm/ bộ phận/trường học để nhận thông tin cập nhật về các quy tắc, quy định và chính sách;

Hiểu và tuân thủ các quy định, tài liệu hướng dẫn và chính sách của Bộ phận và Nhà trường;

Tham gia vào việc tổ chức các sự kiện, hoạt động chung của Nhà trường;

Đảm nhận các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng / Hiệu phó Cấp tiểu học phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học, có bằng Thạc sĩ là một ưu thế.

2. Kinh nghiệm

Có kinh nghiệm giảng dạy cấp Tiểu học từ 2 năm trở lên;

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống các trường song ngữ/quốc tế.

3. Kiến thức/ kỹ năng liên quan

Phát âm tiếng Việt chuẩn, giọng nói rõ ràng, truyền cảm;

Kỹ năng sư phạm và xử lý tình huống tốt;

Yêu trẻ và am hiểu tâm lý lứa tuổi;

Đam mê, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và không ngại thay đổi, mong muốn phát triển trong một môi trường làm việc năng động, nhiều thử thách;

Khả năng đọc hiểu văn bản bằng Tiếng Anh tốt, giao tiếp Tiếng Anh căn bản;

Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng và một số phần mềm ứng dụng phục vụ cho công tác giảng dạy tại lớp và giảng dạy trực tuyến.

Tại Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh;

Thưởng hiệu suất làm việc và xét duyệt tăng lương hàng năm;

Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân;

Bữa ăn trưa dinh dưỡng miễn phí;

Chính sách ưu đãi học phí cho con khi học tại UTS và các ưu đãi khác nội bộ Văn Lang Group;

Chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng và nghiệp vụ;

Các hoạt động gắn kết nhân viên, quà các dịp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin