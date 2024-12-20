Tuyển Giáo viên tiểu học Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo viên tiểu học Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS

Giáo viên tiểu học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiểu học Tại Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 80/68 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Gò Vấp, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công tác chủ nhiệm và chăm sóc học sinh
Xây dựng các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;
Quản lý lớp học và xử lý các tình huống sư phạm theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu;
Tham gia phối hợp với các giáo viên bộ môn để đánh giá, cải thiện kế hoạch giảng dạy và kết quả học tập của học sinh;
Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng và được Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng Tiểu học phê duyệt;
Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội có liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục và hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh lớp mình chủ nhiệm;
Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, kết nối trao đổi thông tin giữa nhà trường và phụ huynh theo quy định;
Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp và kết quả học tập của học sinh với Phó Hiệu trưởng Tiểu học/ Hiệu trưởng.
2. Giảng dạy
Tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy theo phân phối chương trình và xác định nhiệm vụ giáo dục, dạy học của cá nhân gắn với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường và tổ chuyên môn;
Biên soạn và thiết kế bài học, tổ chức học sinh học tập hiệu quả và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường. Đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình dạy học và chuẩn kiến thức kỹ năng Chương trình giáo dục quốc gia;
Xây dựng hệ thống bài tập, kiến tạo và thẩm định quá trình dạy và học để đảm bảo sự tiến bộ của học sinh, thực hiện hiệu quả việc bồi dưỡng và hỗ trợ học tập dành cho học sinh;
Chủ động kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả học tập, giúp đỡ học sinh về học tập và tâm lý nhằm tạo môi trường học tập hạnh phúc, học sinh luôn tiến bộ, yêu trường lớp và thầy cô;
Xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình dạy học và chuẩn kiến thức kỹ năng Chương trình giáo dục quốc gia;
3. Nghiên cứu & Phát triển
Thực hiện công tác chuyên môn như lên chuyên đề, tham dự các chuyên đề dạy mẫu của các cụm trường được phân công, tham gia các buổi tập huấn chuyên môn trong hệ thống nhà trường;
Tham gia dự giờ, đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm với giáo viên khác theo quy định;
Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo mô hình dự án, tự làm đồ dùng dạy học & thực hiện giảng dạy theo dự án.
4. Các chức năng khác
Tham dự các cuộc họp của nhóm/ bộ phận/trường học để nhận thông tin cập nhật về các quy tắc, quy định và chính sách;
Hiểu và tuân thủ các quy định, tài liệu hướng dẫn và chính sách của Bộ phận và Nhà trường;
Tham gia vào việc tổ chức các sự kiện, hoạt động chung của Nhà trường;
Đảm nhận các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng / Hiệu phó Cấp tiểu học phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học, có bằng Thạc sĩ là một ưu thế.
2. Kinh nghiệm
Có kinh nghiệm giảng dạy cấp Tiểu học từ 2 năm trở lên;
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống các trường song ngữ/quốc tế.
3. Kiến thức/ kỹ năng liên quan
Phát âm tiếng Việt chuẩn, giọng nói rõ ràng, truyền cảm;
Kỹ năng sư phạm và xử lý tình huống tốt;
Yêu trẻ và am hiểu tâm lý lứa tuổi;
Đam mê, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và không ngại thay đổi, mong muốn phát triển trong một môi trường làm việc năng động, nhiều thử thách;
Khả năng đọc hiểu văn bản bằng Tiếng Anh tốt, giao tiếp Tiếng Anh căn bản;
Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng và một số phần mềm ứng dụng phục vụ cho công tác giảng dạy tại lớp và giảng dạy trực tuyến.

Tại Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh;
Thưởng hiệu suất làm việc và xét duyệt tăng lương hàng năm;
Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân;
Bữa ăn trưa dinh dưỡng miễn phí;
Chính sách ưu đãi học phí cho con khi học tại UTS và các ưu đãi khác nội bộ Văn Lang Group;
Chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng và nghiệp vụ;
Các hoạt động gắn kết nhân viên, quà các dịp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS

Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 68/69 Đặng Thùy Trâm, phường 5, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-tieu-hoc-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job271328
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
Tuyển Giáo viên tiểu học Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 700 USD
Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
Hạn nộp: 20/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 350 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Hạn nộp: 31/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Tuyển Giáo viên tiểu học Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY
Hạn nộp: 17/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tiểu Học Nguyễn Siêu
Tuyển Giáo viên tiểu học Tiểu Học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tiểu Học Nguyễn Siêu
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
Tuyển Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm The Olympia Schools
Tuyển Giáo viên tiểu học The Olympia Schools làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
The Olympia Schools
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Quốc Tế Nam Mỹ
Tuyển Giáo viên tiểu học Trường Quốc Tế Nam Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Quốc Tế Nam Mỹ
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Wellspring Saigon International Bilingual School
Tuyển Giáo viên tiểu học Wellspring Saigon International Bilingual School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
Wellspring Saigon International Bilingual School
Hạn nộp: 04/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
Tuyển Giáo viên tiểu học Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 700 USD
Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
Hạn nộp: 20/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 350 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Hạn nộp: 31/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Tuyển Giáo viên tiểu học Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY
Hạn nộp: 17/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tiểu Học Nguyễn Siêu
Tuyển Giáo viên tiểu học Tiểu Học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tiểu Học Nguyễn Siêu
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
Tuyển Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm The Olympia Schools
Tuyển Giáo viên tiểu học The Olympia Schools làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
The Olympia Schools
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Quốc Tế Nam Mỹ
Tuyển Giáo viên tiểu học Trường Quốc Tế Nam Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Quốc Tế Nam Mỹ
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Wellspring Saigon International Bilingual School
Tuyển Giáo viên tiểu học Wellspring Saigon International Bilingual School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
Wellspring Saigon International Bilingual School
Hạn nộp: 04/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm