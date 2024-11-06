Tuyển Giáo viên tiểu học Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiểu học Tại Mathnasium Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Hướng dẫn học sinh phát triển kỹ năng Tư duy thông qua việc học Toán, và các kỹ năng mềm thiết yếu khác thông qua môn Toán, khơi gợi niềm đam mê học tập và sáng tạo của học sinh.
Đối tượng giảng dạy: học sinh tiểu học (tại trường liên kết).
Giảng dạy Toán cho học sinh theo phương pháp độc quyền Mathnasium Hoa Kỳ.
Sáng tạo giáo cụ, trò chơi Toán học phục vụ cho quá trình giảng dạy.
Trao đổi kết quả các bài kiểm tra và quá trình học tập của học sinh với phụ huynh.
Tham gia các sự kiện, hoạt động được tổ chức cho học sinh tại Dự Án.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu trẻ, yêu thích công việc dạy học.
Tốt nghiệp Cao đẳng, chuyên ngành Sư phạm: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Tiểu học; Mầm non; Toán Tin, Quản lý Giáo dục, Công nghệ, Tài chính - Kế toán, ... hoặc các ngành có liên quan.
Có kỹ năng sư phạm tốt (cách diễn đạt, trình bày, phương pháp dạy học). Có khả năng dẫn dắt, tạo ảnh hưởng cuốn hút học sinh (tạo không khí nhóm học sinh động, vui vẻ).
Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống, tổ chức công việc cá nhân. Trách nhiệm, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Năng động, sáng tạo, luôn có ý thức chủ động học hỏi nâng cao năng lực chuyên môn.
Tại Mathnasium Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương + phụ cấp + thưởng doanh thu + thưởng cuối năm dựa trên mức xếp loại
Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm dựa trên đánh giá
Chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước ( BHXH-BHYT- BHTN; nghỉ Tết, nghỉ lễ, nghỉ phép) và các chính sách đãi ngộ khác của Công ty: Du lịch hàng năm, tham gia sự kiện 20/11, Party...
Được hưởng mức phần trăm miễn giảm học phí cho con tại các hệ thống trung tâm toán Mathnasium.
Khám sức khỏe hàng năm tại phòng khám quốc tế
Giáo viên thường xuyên được đào tạo nâng cao, tham gia các khóa huấn luyện và phát triển chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mathnasium Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
