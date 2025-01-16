Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiểu học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
- Hải Phòng: số 73 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tham gia giảng dạy theo chuyên môn.
Báo cáo quá trình giảng dạy, trực tiếp đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh, kết quả học tập cuối cùng cho phụ huynh.
Có Trách nhiệm tham gia tư vấn về bộ môn học cho phụ huynh; Xây dựng và phát triển quan hệ với phụ huynh nhằm duy trì việc học của học sinh tại học viện.
Tham gia các hoạt động sự kiện ngày hội trải nghiệm công nghệ, workshop cho phụ huynh, học sinh.
Thực hiện các yêu cầu khác của Khối đào tạo chuyên môn
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm ưu tiên: Ít nhất từ 06 tháng trong lĩnh vực giáo dục ở vị trí tương đương. Sinh viên Sư phạm mới tốt nghiệp sẽ có cơ hội đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng đứng lớp thực tế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Đưởng hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN,...)
Tham gia môi trường văn hoá năng động, trẻ trung, cơ sở vật chất hiện đại; kết hợp giữa hai lĩnh vực công nghệ và giáo dục; đóng góp giá trị cho xã hội;
Được đào tạo nâng cao về phương pháp giảng dạy STEM theo chuẩn Mỹ;
Được tìm hiểu và tiếp cận giáo trình, giáo án, chương trình giảng dạy chuyên nghiệp. Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản
Được tham gia vào các hoạt động đào tạo, workshop từ chuyên gia trong lĩnh vực, trong nước và quốc tế;
Được đi du lịch ít nhất 1 lần 1 năm, liên tục tham gia Teambuilding
Hưởng các chế độ khác ngoài lương theo định kỳ hoặc không định kỳ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
