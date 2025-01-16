Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Giáo viên tiểu học

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: số 73 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Tham gia giảng dạy theo chuyên môn.
Báo cáo quá trình giảng dạy, trực tiếp đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh, kết quả học tập cuối cùng cho phụ huynh.
Có Trách nhiệm tham gia tư vấn về bộ môn học cho phụ huynh; Xây dựng và phát triển quan hệ với phụ huynh nhằm duy trì việc học của học sinh tại học viện.
Tham gia các hoạt động sự kiện ngày hội trải nghiệm công nghệ, workshop cho phụ huynh, học sinh.
Thực hiện các yêu cầu khác của Khối đào tạo chuyên môn

Trình độ từ Cử nhân Sư phạm trở lên tất cả các chuyên ngành. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Toán, Hóa, Lý, Tin, Tiểu học, Khoa học công nghệ…Hoặc cử nhân CNTT, Kỹ thuật Điện tử có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Kinh nghiệm ưu tiên: Ít nhất từ 06 tháng trong lĩnh vực giáo dục ở vị trí tương đương. Sinh viên Sư phạm mới tốt nghiệp sẽ có cơ hội đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng đứng lớp thực tế.

Mức lương khởi điểm: 8.000.000đ – 15.000.000đ/tháng. Lương thưởng thỏa thuận theo năng lực, có thể trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.
Đưởng hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN,...)
Tham gia môi trường văn hoá năng động, trẻ trung, cơ sở vật chất hiện đại; kết hợp giữa hai lĩnh vực công nghệ và giáo dục; đóng góp giá trị cho xã hội;
Được đào tạo nâng cao về phương pháp giảng dạy STEM theo chuẩn Mỹ;
Được tìm hiểu và tiếp cận giáo trình, giáo án, chương trình giảng dạy chuyên nghiệp. Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản
Được tham gia vào các hoạt động đào tạo, workshop từ chuyên gia trong lĩnh vực, trong nước và quốc tế;
Được đi du lịch ít nhất 1 lần 1 năm, liên tục tham gia Teambuilding
Hưởng các chế độ khác ngoài lương theo định kỳ hoặc không định kỳ.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 463 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

