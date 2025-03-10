Tuyển Giáo viên Unity Công ty cổ phẩn tư vấn và đầu tư xây dựng Đạt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 2, ngõ 36 phố An Hòa, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thiết kế các hạng mục công trình giao thông.

- Thẩm tra các hồ sơ giao thông.

- Bảo vệ hồ sơ với thẩm tra, thẩm định.

- Triển khai thiết kế theo sự phân công của Lãnh đạo.

- Làm việc nhóm, làm việc với các bộ môn liên kết, đối tác,...

- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế giao thông .

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Giao thông, Cầu đường.

- Kỹ sư thiết kế sử dụng được các phần mềm chuyên dụng cho thiết kế như AutoCad, TDT,... và các phần mềm thiết kế khác có liên quan.

- Trung thực, nhiệt huyết, có trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty cổ phẩn tư vấn và đầu tư xây dựng Đạt Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12 triệu - 15 triệu + thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phẩn tư vấn và đầu tư xây dựng Đạt Phát

