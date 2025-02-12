Tuyển Giáo viên Unity Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt làm việc tại Lạng Sơn thu nhập Thỏa thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt

Giáo viên Unity

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lạng Sơn:

- Dự án Na Dương II tại Thị Trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

- Dự án Sân Bay Long Thành Tại Long Thành Đồng Nai, Thành phố Lạng Sơn

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bóc tách khối lượng bản vẽ hệ thống PCCC.
- Thiết kế bản vẽ thi công trên cơ sở Bản vẽ thiết kế kỹ thuật đã được duyệt.
- Theo dõi, giám sát các công tác thi công lắp đặt hệ thống PCCC trên công trường.
- Nghiệm thu chất lượng lắp đặt và khối lượng công việc tại công trường với Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.
- Phối hợp cùng Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan nhằm thực hiện và xử lý các công việc phát sinh trên công trường.
- Lập kế hoạch công việc cho đội công nhân hoặc đội thi công theo tiến độ công trình.
- Kiểm soát hồ sơ quản lý chất lượng công trình (QA/QC)
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ngành cơ khí, điện, điện tử, tự động hóa, kỹ thuật công trình, cấp thoát nước, PCCC…trình độ Đại học.
- Tiếng Anh bằng B trở lên,ưu tiên giao tiếp tiếng Anh tốt.
ưu tiên
giao tiếp tiếng Anh
tốt.
- Thành thạo vi tính văn phòng,Auto CAD.
Auto CAD
- Có kinh nghiệm làm việc thực tế vị trí tương tự từ 2 năm trở lên,ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực M&E đặc biệt về Phòng cháy chữa cháy.
ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về
lĩnh vực M&E đặc biệt về Phòng cháy chữa cháy
- Có khả năng hoặc kinh nghiệm làm hồ sơ quản lý chất lượng công trình (QA/QC).
- Có khả năng làm việc nhóm.
- Chịu được áp lực công việc.
- Có thể đi công tác xa.

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ chi phí ăn trưa, gửi xe, chi phí đi công tác;
- Cấp phát máy tính, đồng phục làm việc;
- Ngoài các chế độ phúc lợi nêu trên theo quy định còn có một số chính sách khác như: Tổ chức sự kiện theo chủ đề ngày kỷ niệm như: 8/3, 20/10, Sinh nhật tháng, 01/6, Trung thu, dã ngoại...
- Thưởng Tết từ 02 tháng lương thực nhận (theo đánh giá hiệu quả công việc và thời gian công tác trong năm);
- Thưởng các ngày Lễ 30/4 & 01/05, 02/09, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch…;
- Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
- Khám sức khỏe định kỳ;
- Du lịch hàng năm trong/ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 84 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

