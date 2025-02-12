Tuyển Giáo viên Unity Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt làm việc tại Lạng Sơn thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt
- Lạng Sơn:
- Dự án Na Dương II tại Thị Trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
- Dự án Sân Bay Long Thành Tại Long Thành Đồng Nai, Thành phố Lạng Sơn
Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Thỏa thuận
- Bóc tách khối lượng bản vẽ hệ thống PCCC.
- Thiết kế bản vẽ thi công trên cơ sở Bản vẽ thiết kế kỹ thuật đã được duyệt.
- Theo dõi, giám sát các công tác thi công lắp đặt hệ thống PCCC trên công trường.
- Nghiệm thu chất lượng lắp đặt và khối lượng công việc tại công trường với Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.
- Phối hợp cùng Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan nhằm thực hiện và xử lý các công việc phát sinh trên công trường.
- Lập kế hoạch công việc cho đội công nhân hoặc đội thi công theo tiến độ công trình.
- Kiểm soát hồ sơ quản lý chất lượng công trình (QA/QC)
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Anh bằng B trở lên,ưu tiên giao tiếp tiếng Anh tốt.
- Thành thạo vi tính văn phòng,Auto CAD.
- Có kinh nghiệm làm việc thực tế vị trí tương tự từ 2 năm trở lên,ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực M&E đặc biệt về Phòng cháy chữa cháy.
- Có khả năng hoặc kinh nghiệm làm hồ sơ quản lý chất lượng công trình (QA/QC).
- Có khả năng làm việc nhóm.
- Chịu được áp lực công việc.
- Có thể đi công tác xa.
Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Cấp phát máy tính, đồng phục làm việc;
- Ngoài các chế độ phúc lợi nêu trên theo quy định còn có một số chính sách khác như: Tổ chức sự kiện theo chủ đề ngày kỷ niệm như: 8/3, 20/10, Sinh nhật tháng, 01/6, Trung thu, dã ngoại...
- Thưởng Tết từ 02 tháng lương thực nhận (theo đánh giá hiệu quả công việc và thời gian công tác trong năm);
- Thưởng các ngày Lễ 30/4 & 01/05, 02/09, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch…;
- Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
- Khám sức khỏe định kỳ;
- Du lịch hàng năm trong/ngoài nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bca - Thăng Long - Xí Nghiệp Đại Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến
