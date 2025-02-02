Tuyển Google Ads Công ty cổ phần giáo dục Edulife làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần giáo dục Edulife
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Công ty cổ phần giáo dục Edulife

Google Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Google Ads Tại Công ty cổ phần giáo dục Edulife

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Google Ads Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

– Xây dựng chiến lược quảng cáo trực tuyến, kế hoạch quảng cáo Google Adword (kế hoạch chi tiết từ chọn lọc key words, phân loại key words theo nhóm, chủ đề..)
– Phân tích và tối ưu chiến dịch quảng cáo, tối ưu giá và tỷ lệ chuyển đổi
– Kiểm tra, đánh giá chất lượng viết quảng cáo, chất lượng website
– Rà soát, đánh giá và thay đổi để phù hợp với từng chiến dịch quảng cáo
– Thành thạo ladipage, chỉnh sửa website quảng cáo (tư duy bố cục / nội dung website tốt)

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 22 đến 26 tuổi
Độ tuổi:
Giới tính: Không yêu cầu
Giới tính:
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trực tiếp triển khai Google Ads;
Trung thực, nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm với công việc. Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân;
Ứng viên có kinh nghiệm ở lĩnh vực giáo dục LÀ MỘT LỢI THẾ, inhouse, không chạy ĐÔNG Y, TPCN.
Thái độ, tố chất:
Trung thực, nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm với công việc;
Tâm huyết và mong muốn gắn bó với nghề, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân;
Sẵn sàng giúp đỡ và có lòng biết ơn;
Tích cực, kỷ luật.
Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân
Yêu cầu khác:

Tại Công ty cổ phần giáo dục Edulife Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LC 7.000.000 – 10.000.000 VNĐ + Thưởng (KPI) (Thu nhập thực tế của các Nhân sự tại công ty từ 10.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng)
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (Từ 8h00 – 17h30, nghỉ trưa: 12h00 – 13h30)
Thời gian làm việc:
Chế độ đãi ngộ:
Cơ hội thăng tiến và phát triển cao;
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, chuyên môn và tư duy trong công việc; kỹ năng mềm, phát triển bản thân;
Chế độ BHXH, BHYT, thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định;
Đối với nhân sự thâm niên trên 1 năm, mỗi năm có thêm 7 ngày nghỉ phép (ngoài phép năm) được nghỉ liên tục có lương để đi du lịch, về thăm gia đình,...
Được khám sức khoẻ định kỳ hàng năm;
Du lịch, nghỉ mát, Team building, Year End Party...
Và rất nhiều chế độ đãi ngộ đặc biệt khác.
Văn hoá, môi trường:
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs;
Sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác cần, trong khả năng, kể cả điều đó không mang lại giá trị vật chất cho bản thân, miễn là khiến người đó trở nên tốt hơn;
Biết nghĩ cho người khác: Không làm gì có hại cho người khác để đạt được mục đích của mình;
Luôn Biết và Trân trọng những người giúp đỡ mình;
Luôn Ghi nhận khi một ai đó thể hiện sự nỗ lực, dù chưa có thành quả;
Tư duy tích cực: Chúng tôi nhìn nhận mọi việc, mọi người theo chiều hướng tích cực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edulife

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần giáo dục Edulife

Công ty cổ phần giáo dục Edulife

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

