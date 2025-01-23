Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH

Graphic Design/Illustration/Animation

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà N01

- T3 Khu Ngoại giao đoàn, đường Hoàng Minh Thảo, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

- Làm việc trong bộ phận Media để thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, hình ảnh layout 2D và phục vụ cho các kênh truyền thông của công ty như website, Facebook, Youtube…;
- Xây dựng ý tưởng theo yêu cầu sản phẩm dịch vụ;
- Triển khai, giám sát việc sản xuất thành phẩm (in và gia công);
- Đảm bảo tất cả thiết kế trên các kênh truyền thông (website, social...) và các ấn phẩm khác (nếu có) theo đúng quy chuẩn của Brand guideline công ty đề ra;
- Đưa ra các ý tưởng, đề xuất, phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác (Content, Video, Marketing...) trong việc xây dựng và phát triển nội dung;
- Bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu;
- Thực hiện các công việc liên quan, hỗ trợ khác khi cần thiết.

- Giới tính : Nam/ Nữ
- Độ tuổi: 22-40 tuổi
- Yêu cầu về bằng cấp: Đại học
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương tự;
- Yêu cầu về chuyên môn: Sử dụng thành thạo các công cụ/phần mềm chuyên môn như: AI, PSD…;

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 Tòa N1 t3 kđt Ngoại Giao Đoàn-Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

