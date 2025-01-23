Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Làm việc trong bộ phận Media để thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, hình ảnh layout 2D và phục vụ cho các kênh truyền thông của công ty như website, Facebook, Youtube…;

- Xây dựng ý tưởng theo yêu cầu sản phẩm dịch vụ;

- Triển khai, giám sát việc sản xuất thành phẩm (in và gia công);

- Đảm bảo tất cả thiết kế trên các kênh truyền thông (website, social...) và các ấn phẩm khác (nếu có) theo đúng quy chuẩn của Brand guideline công ty đề ra;

- Đưa ra các ý tưởng, đề xuất, phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác (Content, Video, Marketing...) trong việc xây dựng và phát triển nội dung;

- Bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu;

- Thực hiện các công việc liên quan, hỗ trợ khác khi cần thiết.