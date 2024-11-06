Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH - XNK Thuận Phát làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH - XNK Thuận Phát
- Bắc Ninh: Cụm CN ECO, Châu Cầu, Châu Phong, Quế Võ
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 13 - 14 Triệu
Thực hiện chấm công, tính lương, thuế TNCN hàng tháng
Nghiệp vụ BHXH: báo tăng, giảm, chốt sổ, và giải quyết các chế độ BHXH cho nhân viên Công ty
Lập danh sách nhân sự, hoạch định và dự báo chi phí lương
Hỗ trợ GĐ trong công tác xây dựng chế độ lương thưởng phúc lợi trong Công ty
Quản lý hồ sơ, lưu trữ giấy tờ, công văn, ....
Làm ĐNTT và theo dõi các chi phí hành chính và các chi phí của các phòng ban
Soạn thảo được công văn, QĐ, biên bản theo tiêu chuẩn NĐ 30/2020/NĐ-CP
Quản lý bếp ăn, công tác vệ sinh văn phòng, nhà xưởng
Tổ chức các sự kiện Công ty: du lịch, YEP,.....
Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm việc ở nhà máy có quy mô từ 150 nhân sự
Am hiểu luật Lao động, BHXH và thuế TNCN
Nhanh nhẹn, hoạt bát, kỹ năng quản lý tổ chức tốt
Tại Công ty TNHH - XNK Thuận Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH ngay khi ký hợp đồng chính thức, thưởng các ngày lễ Tết, lương tháng thứ 13
Du lịch hàng năm cùng các hoạt động Team Building khác
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, hưởng chế độ đãi ngộ tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH - XNK Thuận Phát
