Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH - XNK Thuận Phát làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 14 Triệu

Công ty TNHH - XNK Thuận Phát
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công ty TNHH - XNK Thuận Phát

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH - XNK Thuận Phát

Mức lương
13 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Cụm CN ECO, Châu Cầu, Châu Phong, Quế Võ

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

Thực hiện chấm công, tính lương, thuế TNCN hàng tháng
Nghiệp vụ BHXH: báo tăng, giảm, chốt sổ, và giải quyết các chế độ BHXH cho nhân viên Công ty
Lập danh sách nhân sự, hoạch định và dự báo chi phí lương
Hỗ trợ GĐ trong công tác xây dựng chế độ lương thưởng phúc lợi trong Công ty
Quản lý hồ sơ, lưu trữ giấy tờ, công văn, ....
Làm ĐNTT và theo dõi các chi phí hành chính và các chi phí của các phòng ban
Soạn thảo được công văn, QĐ, biên bản theo tiêu chuẩn NĐ 30/2020/NĐ-CP
Quản lý bếp ăn, công tác vệ sinh văn phòng, nhà xưởng
Tổ chức các sự kiện Công ty: du lịch, YEP,.....

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhân lực
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm việc ở nhà máy có quy mô từ 150 nhân sự
Am hiểu luật Lao động, BHXH và thuế TNCN
Nhanh nhẹn, hoạt bát, kỹ năng quản lý tổ chức tốt

Tại Công ty TNHH - XNK Thuận Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc
Được tham gia BHXH ngay khi ký hợp đồng chính thức, thưởng các ngày lễ Tết, lương tháng thứ 13
Du lịch hàng năm cùng các hoạt động Team Building khác
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, hưởng chế độ đãi ngộ tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH - XNK Thuận Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH - XNK Thuận Phát

Công ty TNHH - XNK Thuận Phát

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 4/183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

