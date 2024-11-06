Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH - XNK Thuận Phát làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 14 Triệu

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Cụm CN ECO, Châu Cầu, Châu Phong, Quế Võ

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

Thực hiện chấm công, tính lương, thuế TNCN hàng tháng

Nghiệp vụ BHXH: báo tăng, giảm, chốt sổ, và giải quyết các chế độ BHXH cho nhân viên Công ty

Lập danh sách nhân sự, hoạch định và dự báo chi phí lương

Hỗ trợ GĐ trong công tác xây dựng chế độ lương thưởng phúc lợi trong Công ty

Quản lý hồ sơ, lưu trữ giấy tờ, công văn, ....

Làm ĐNTT và theo dõi các chi phí hành chính và các chi phí của các phòng ban

Soạn thảo được công văn, QĐ, biên bản theo tiêu chuẩn NĐ 30/2020/NĐ-CP

Quản lý bếp ăn, công tác vệ sinh văn phòng, nhà xưởng

Tổ chức các sự kiện Công ty: du lịch, YEP,.....

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhân lực

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm việc ở nhà máy có quy mô từ 150 nhân sự

Am hiểu luật Lao động, BHXH và thuế TNCN

Nhanh nhẹn, hoạt bát, kỹ năng quản lý tổ chức tốt

Tại Công ty TNHH - XNK Thuận Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc

Được tham gia BHXH ngay khi ký hợp đồng chính thức, thưởng các ngày lễ Tết, lương tháng thứ 13

Du lịch hàng năm cùng các hoạt động Team Building khác

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, hưởng chế độ đãi ngộ tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH - XNK Thuận Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.