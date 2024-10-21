Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DU LỊCH MIỀN ĐẤT VIỆT làm việc tại Nghệ An thu nhập 4 - 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DU LỊCH MIỀN ĐẤT VIỆT
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DU LỊCH MIỀN ĐẤT VIỆT

Mức lương
4 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: 122 Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 4 - 7 Triệu

Thực hiện việc quản lý, sắp xếp hồ sơ, giấy tờ của nhân viên một cách khoa học. Lưu trữ, tiến hành cập nhật thường xuyên các dữ liệu, hợp đồng trong và ngoài doanh nghiệp. Xử lý các văn bản, thủ tục nhằm phục vụ việc quản lý theo hệ thống. Kỹ năng dự đoán nhu cầu nhân sự trong bộ máy công ty. Lên chiến lược tuyển dụng, tổ chức phỏng vấn hiệu quả theo kế hoạch. Tham gia vào việc vận hành hệ thống lương, thưởng cho nhân viên trong công ty. Hỗ trợ xây dựng, giám sát hệ thống quản lý. Đưa ra ý kiến trong công tác quản lý, đánh giá chất lượng công việc theo phòng, ban. Tạo mối liên kết & liên hệ giữa quản lý với nhân viên hoặc nội bộ nhân viên với nhau. Lên kế hoạch và tổ chức các chương trình đào tạo bao gồm đào tạo nội bộ, đào tạo nhân sự. Mục đích để hỗ trợ nhân viên mới và tăng cường hiệu quả công việc trong doanh nghiệp.
Thực hiện việc quản lý, sắp xếp hồ sơ, giấy tờ của nhân viên một cách khoa học.
Lưu trữ, tiến hành cập nhật thường xuyên các dữ liệu, hợp đồng trong và ngoài doanh nghiệp.
Xử lý các văn bản, thủ tục nhằm phục vụ việc quản lý theo hệ thống.
Kỹ năng dự đoán nhu cầu nhân sự trong bộ máy công ty.
Lên chiến lược tuyển dụng, tổ chức phỏng vấn hiệu quả theo kế hoạch.
Tham gia vào việc vận hành hệ thống lương, thưởng cho nhân viên trong công ty.
Hỗ trợ xây dựng, giám sát hệ thống quản lý. Đưa ra ý kiến trong công tác quản lý, đánh giá chất lượng công việc theo phòng, ban.
Tạo mối liên kết & liên hệ giữa quản lý với nhân viên hoặc nội bộ nhân viên với nhau.
Lên kế hoạch và tổ chức các chương trình đào tạo bao gồm đào tạo nội bộ, đào tạo nhân sự. Mục đích để hỗ trợ nhân viên mới và tăng cường hiệu quả công việc trong doanh nghiệp.

Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Luật/ Kinh tế/ quản trị Kinh Doanh
- Tuổi: từ 22- 40 t
- Chăm chỉ, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DU LỊCH MIỀN ĐẤT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cứng: thử việc : 4.000.000 vnd/ Tháng. Lương chính thức: 5.000.000 vnd/ tháng
100% Hoàn thành Công Việc theo 9 tiêu chí của HCNS và Chỉ Tiêu mà công ty đề ra Đi làm đúng giờ và đủ ngày trong tháng như quy định thời gian thử việc 2 tháng
100% Hoàn thành Công Việc theo 9 tiêu chí của HCNS và Chỉ Tiêu mà công ty đề ra
Đi làm đúng giờ và đủ ngày trong tháng như quy định
thời gian thử việc 2 tháng
Phụ cấp công ty
Ăn Trưa: 500.000 vnd / Tháng điện thoại: 100.000 vnd / tháng
Ăn Trưa: 500.000 vnd / Tháng
điện thoại: 100.000 vnd / tháng
Thu nhập theo KPI ở một số tiêu chí : từ 3-10tr/ tháng
Mỗi nhân viên tuyển dụng mới hiệu quả: 300.000 vnd/nhân viên Giới thiệu khách hàng về Công ty được hưởng 20% lợi Nhuận.
Mỗi nhân viên tuyển dụng mới hiệu quả: 300.000 vnd/nhân viên
Giới thiệu khách hàng về Công ty được hưởng 20% lợi Nhuận.
Được tham gia du lịch cùng với công ty nhiều lần trong năm
Được tham gia đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DU LỊCH MIỀN ĐẤT VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 122 Lý Tự Trọng, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

