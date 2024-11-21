Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STP làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STP làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STP
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STP

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STP

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Tổ dân phố Rừng, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tuyển dụng: Phụ trách công tác tuyển dụng nhân sự tại nhà máy như đăng tin tuyển dụng, sàng lọc CV, hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận nhân sự theo yêu cầu
Tiền lương: tính công, lương cho người lao động theo quy chế công ty
Thực hiện các thủ tục nhân sự: soạn thảo hợp đồng lao động, thư mời, thư cảm ơn...đảm bảo đúng luật và quy định của công ty
Hành chính: Quản lý bếp ăn, bảo vệ, hộ trợ công tác 5S, PCCC tại nhà máy
Hỗ trợ công việc phát sinh của phòng theo sự chỉ đạo của giám đốc nhân sự.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên ứng viên mạnh về tuyển dụng, 5S là 1 lợi thế
Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành: quản lý nhân sự, luật...hoặc lĩnh vực liên quan
Thành thạo tin học văn phòng
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STP Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
- Tham gia BHXH theo đúng quy định pháp luật
- Thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả công việc theo quy định
- Hỗ trợ ăn ca, phụ cấp xăng xe, điện thoại, chuyên cần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số T151, lô đất H4, khu đấu giá 31ha, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

