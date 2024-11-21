Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STP làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Tổ dân phố Rừng, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Tuyển dụng: Phụ trách công tác tuyển dụng nhân sự tại nhà máy như đăng tin tuyển dụng, sàng lọc CV, hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận nhân sự theo yêu cầu

Tiền lương: tính công, lương cho người lao động theo quy chế công ty

Thực hiện các thủ tục nhân sự: soạn thảo hợp đồng lao động, thư mời, thư cảm ơn...đảm bảo đúng luật và quy định của công ty

Hành chính: Quản lý bếp ăn, bảo vệ, hộ trợ công tác 5S, PCCC tại nhà máy

Hỗ trợ công việc phát sinh của phòng theo sự chỉ đạo của giám đốc nhân sự.

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên ứng viên mạnh về tuyển dụng, 5S là 1 lợi thế

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành: quản lý nhân sự, luật...hoặc lĩnh vực liên quan

Thành thạo tin học văn phòng

Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STP Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

- Tham gia BHXH theo đúng quy định pháp luật

- Thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả công việc theo quy định

- Hỗ trợ ăn ca, phụ cấp xăng xe, điện thoại, chuyên cần.

