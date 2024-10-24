Tuyển IT Comtor thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Nghệ An

Tuyển IT Comtor thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Nghệ An

Công ty Cổ phần NCCPLUS Việt Nam - Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty Cổ phần NCCPLUS Việt Nam - Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Tầng 7, Tòa nhà Vinfast Mỹ Đình, 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc

Dịch viết: dịch tài liệu và nội dung trao đổi hai phía trong dự án trên các kênh liên lạc khác nhau. Dịch họp: dịch các cuộc họp như Daily MTG, Weekly Meeting, các cuộc họp với khách hàng, dịch các cuộc họp hỗ trợ sale/Developer... với khách hàng. Quản lý các thành viên trong dư án Hỗ trợ một số công việc liên quan đến tiếng Nhật trong công ty (nếu có).
Dịch viết: dịch tài liệu và nội dung trao đổi hai phía trong dự án trên các kênh liên lạc khác nhau.
Dịch họp: dịch các cuộc họp như Daily MTG, Weekly Meeting, các cuộc họp với khách hàng, dịch các cuộc họp hỗ trợ sale/Developer... với khách hàng.
Quản lý các thành viên trong dư án
Hỗ trợ một số công việc liên quan đến tiếng Nhật trong công ty (nếu có).

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ tiếng Nhật từ N2, giao tiếp tốt. Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí IT Comtor hoặc có kinh nghiệm làm việc trong môi trường công nghệ. Kỹ năng xử lý công việc nhanh, tỉ mỉ. Tính cách cởi mở, không ngại việc khó. Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt. Năng động, tự tin, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty Nhật Bản, Âu, Mỹ là một lợi thế.
Trình độ tiếng Nhật từ N2, giao tiếp tốt.
Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí IT Comtor hoặc có kinh nghiệm làm việc trong môi trường công nghệ.
Kỹ năng xử lý công việc nhanh, tỉ mỉ.
Tính cách cởi mở, không ngại việc khó.
Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.
Năng động, tự tin, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty Nhật Bản, Âu, Mỹ là một lợi thế.

Quyền Lợi

Chính sách Hybrid (WFH 3 ngày/tuần) Thu nhập = Lương Net + Trợ cấp + Thưởng Performance (> 14 tháng lương/ năm). Đánh giá lương 2 lần/ năm dựa trên năng lực và kết quả công việc. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Bảo hiểm sức khỏe PVI Care khi làm đủ 1 năm.Hưởng các chính sách hấp dẫn của công ty: Du lịch, tham gia Teambuilding, thưởng Lễ Tết, Quà dịp đặc biệt cá nhân,... Miễn phí trà, cafe, bánh kẹo. Tham gia câu lạc bộ Âm nhạc, bóng đá, ngoại ngữ,.... Định hướng thăng tiến nghề nghiệp.
Chính sách Hybrid (WFH 3 ngày/tuần)
Thu nhập = Lương Net + Trợ cấp + Thưởng Performance (> 14 tháng lương/ năm).
Đánh giá lương 2 lần/ năm dựa trên năng lực và kết quả công việc.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Bảo hiểm sức khỏe PVI Care khi làm đủ 1 năm.Hưởng các chính sách hấp dẫn của công ty: Du lịch, tham gia Teambuilding, thưởng Lễ Tết, Quà dịp đặc biệt cá nhân,...
Miễn phí trà, cafe, bánh kẹo.
Tham gia câu lạc bộ Âm nhạc, bóng đá, ngoại ngữ,....
Định hướng thăng tiến nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần NCCPLUS Việt Nam - Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng

Công ty Cổ phần NCCPLUS Việt Nam - Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Ricco, 363 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

