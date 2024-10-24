Tuyển IT Comtor thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Nghệ An

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Tầng 7, Tòa nhà Vinfast Mỹ Đình, 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Dịch viết: dịch tài liệu và nội dung trao đổi hai phía trong dự án trên các kênh liên lạc khác nhau. Dịch họp: dịch các cuộc họp như Daily MTG, Weekly Meeting, các cuộc họp với khách hàng, dịch các cuộc họp hỗ trợ sale/Developer... với khách hàng. Quản lý các thành viên trong dư án Hỗ trợ một số công việc liên quan đến tiếng Nhật trong công ty (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật từ N2, giao tiếp tốt. Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí IT Comtor hoặc có kinh nghiệm làm việc trong môi trường công nghệ. Kỹ năng xử lý công việc nhanh, tỉ mỉ. Tính cách cởi mở, không ngại việc khó. Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt. Năng động, tự tin, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty Nhật Bản, Âu, Mỹ là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần NCCPLUS Việt Nam - Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách Hybrid (WFH 3 ngày/tuần) Thu nhập = Lương Net + Trợ cấp + Thưởng Performance (> 14 tháng lương/ năm). Đánh giá lương 2 lần/ năm dựa trên năng lực và kết quả công việc. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Bảo hiểm sức khỏe PVI Care khi làm đủ 1 năm.Hưởng các chính sách hấp dẫn của công ty: Du lịch, tham gia Teambuilding, thưởng Lễ Tết, Quà dịp đặc biệt cá nhân,... Miễn phí trà, cafe, bánh kẹo. Tham gia câu lạc bộ Âm nhạc, bóng đá, ngoại ngữ,.... Định hướng thăng tiến nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần NCCPLUS Việt Nam - Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng

